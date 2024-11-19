Мокрий сніг і шквали. Коли в Харкові та області погіршиться погода
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили жителів Харкова та області про погіршення погодних умов 21-23 листопада.
За даними синоптиків, погода в регіоні погіршиться через переміщення активних циклонів на територію України.
«Значні опади, переважно у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом. Вітер південного напрямку, 17 – 22 м/с, місцями 25 м/с. Вдень 21 листопада швидкість вітру на більшій частині області може досягнути позначки стихійного явища – 25-27 м/с. Температура повітря коливатиметься від 2° морозу – 3° тепла вночі, до 9 – 14° тепла вдень», – йдеться у повідомленні.
Вже у середу, 20 листопада, у регіоні вранці та вдень очікуються пориви південного вітру, 15 – 20 м/с – I рівень небезпечності, жовтий, додали синоптики.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 12:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили жителів Харкова та області про погіршення погодних умов 21-23 листопада.".