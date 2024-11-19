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Мороз, туман і вітер. Якою буде погода 20 листопада у Харкові та області

Погода 20:07   19.11.2024
Оксана Якушко
Мороз, туман і вітер. Якою буде погода 20 листопада у Харкові та області

Прогноз погоди по Харківській області на завтра, 20 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без опадів☀️. Вночі та вранці місцями туман🌫.

Вітер південний⬆️,  7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 3° морозу❄️ до 2° тепла, вдень 5 – 10° тепла.

По місту: Без опадів.☀️

Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі близько 0°, вдень 6 – 8° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 20:07;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди по Харківській області на завтра, 20 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".