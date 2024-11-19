Мороз, туман і вітер. Якою буде погода 20 листопада у Харкові та області
Прогноз погоди по Харківській області на завтра, 20 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Без опадів☀️. Вночі та вранці місцями туман🌫.
Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡: вночі від 3° морозу❄️ до 2° тепла, вдень 5 – 10° тепла.
По місту: Без опадів.☀️
Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі близько 0°, вдень 6 – 8° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 20:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди по Харківській області на завтра, 20 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".