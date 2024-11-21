Ураган в Харькове: большая ветка дерева перегородила проезжую часть (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове сильный ветер валит деревья и ветки. Последствия непогоды устраняют работники СКП «Харьковзеленстрой».
Как сообщили в горсовете, в частности, в Индустриальном районе коммунальщики убрали большую ветку дерева, перегородившую проезжую часть.
Также специалисты устраняют последствия непогоды в Салтовском, Киевском и Новобаварском районах.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, ветка, дерево, коммунальщики, ураган, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 14:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сильный ветер валит деревья и ветки. Последствия непогоды устраняют работники СКП «Харьковзеленстрой».".