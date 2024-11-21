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Ураган в Харькове: большая ветка дерева перегородила проезжую часть (фото)

Общество 14:39   21.11.2024
Виктория Яковенко
Ураган в Харькове: большая ветка дерева перегородила проезжую часть (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харькове сильный ветер валит деревья и ветки. Последствия непогоды устраняют работники СКП «Харьковзеленстрой».

Как сообщили в горсовете, в частности, в Индустриальном районе коммунальщики убрали большую ветку дерева, перегородившую проезжую часть.

Также специалисты устраняют последствия непогоды в Салтовском, Киевском и Новобаварском районах.

в Харькове упало дерево
Фото: Харьковский горсовет
в Харкьове упало дерево
Фото: Харьковский горсовет
в Харкьове упало дерево
Фото: Харьковский горсовет
в Харькове упало дерево
Фото: Харьковский горсовет

Читайте также: Дождь и сильный ветер. Какой будет погода 21 ноября в Харькове и области

Автор: Виктория Яковенко
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Ураган в Харькове: большая ветка дерева перегородила проезжую часть (фото)
Ураган в Харькове: большая ветка дерева перегородила проезжую часть (фото)
21.11.2024, 14:39

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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 14:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сильный ветер валит деревья и ветки. Последствия непогоды устраняют работники СКП «Харьковзеленстрой».".