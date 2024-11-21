Ураган в Харькове: большая ветка дерева перегородила проезжую часть (фото)

В Харькове сильный ветер валит деревья и ветки. Последствия непогоды устраняют работники СКП «Харьковзеленстрой».

Как сообщили в горсовете, в частности, в Индустриальном районе коммунальщики убрали большую ветку дерева, перегородившую проезжую часть.

Также специалисты устраняют последствия непогоды в Салтовском, Киевском и Новобаварском районах.