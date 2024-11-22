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У підпалі Укрпошти підозрюють 18-річного хлопця з Харкова

Події 18:58   22.11.2024
Оксана Якушко
У підпалі Укрпошти підозрюють 18-річного хлопця з Харкова

Поліціянти затримали та повідомили про підозру хлопцю, який надіслав відео підпалу відділення Укрпошти у Харкові замовникам, повідомили у Нацполіції.

За підпал 18-річному хлопцю пообіцяли близько $2 тисяч. Вночі він зробив це, а відео пожежі надіслав замовнику. Отримати гроші не встиг – поліціянти оперативно затримали зловмисника.

Відкрили кримінальне провадження, наразі перевіряють його причетність до скоєння аналогічних злочинів. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 18:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти затримали та повідомили про підозру хлопцю, який надіслав відео підпалу відділення Укрпошти у Харкові замовникам, повідомили у Нацполіції.".