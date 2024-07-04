Сьогодні 4 липня: яке свято та день в історії

4 липня в Україні – День національної поліції та день судового експерта. Цього дня рік тому армія РФ завдала ракетного удару по Первомайському на Харківщині. У 2005-му NASA провела експеримент, запустивши снаряд по кометі Темпеля-1. У 1941-му німці заарештували та вбили у Львові кілька десятків учених – професорів університету. У 1790-му народився англійський геодезист Джордж Еверест, на честь якого назвали найвищу точку світу. У 1776-му прийняли Декларацію незалежності США. У 1631-му відкрили перше у світі агентство зайнятості.

Свята та пам’ятні дати 4 липня

4 липня в Україні – День Національної поліції та День судового експерта.

У світі: День музики в стилі кантрі, День незалежності США.

Також відзначають: День смаження яєчні на тротуарі.

4 липня в історії

4 липня 1631 року відкрили перше у світі агентство зайнятості. “Піонерами” стали французи. Детальніше.

4 липня 1776 року Другий континентальний конгрес ухвалив Декларацію незалежності США. Детальніше.

4 липня 1790 року народився англійський геодезист Джордж Еверест, на честь якого назвали найвищу точку світу. На той момент гора називалася Пік XV, а тепер відома як Еверест, або як Джомолунгма. Детальніше.

4 липня 1941 року нацисти невдовзі після захоплення Львова скоїли масові вбивства інтелігенції (переважно – поляків). Детальніше.

4 липня 2005 NASA провела експеримент, запустивши снаряд по кометі Темпеля-1.

4 липня 2023 року армія РФ завдала ракетного удару по тиловому місту Харківської області – Первомайському.

Вибух пролунав о 13:35. “Приліт” російського “Іскандера” припав по району житлової забудови. Внаслідок удару постраждали 43 особи, у тому числі – 12 дітей, найменшим з яких було три та дев’ять місяців. Пошкоджень зазнали 18 багатоповерхівок, поруч згоріли машини.

Церковне свято 4 липня

4 липня вшановують пам’ять святителя Андрія, архієпископа Критського. Святий Андрій був німим до семи років, але отримав дар після прилучення Святих Тайн. Початкову освіту здобув у Дамаску, познайомившись із логікою, риторикою та давньою філософією. У 14 років вступив до Єрусалимської обителі святого Сави Освяченого. А згодом був узятий до Єрусалимської патріархії на посаду письменника. Потім став дияконам при великій Софійській церкві, керував опікою сиріт і людей похилого віку. За імператора Юстиніана II святий Андрій був висвячений на архієпископа Критського. Помер святитель мирно в 712 році.

Народні прикмети

Якщо цілий день іде дощ, то весь липень буде дощовим.

Якщо до полудня прохолодно, а після обіду спека, то погода в липні буде мінливою.

Якщо смородина вже повністю дозріла, то осінь в цьому році буде пізньою і теплою.

Якщо вранці на траві залишилася роса, то скоро буде гроза.

Що не можна робити 4 липня

Не можна брати гроші в борг.

Не можна вирушати в подорож.

Не варто планувати на цей день переїзд до нової оселі або початок роботи на новому місці.