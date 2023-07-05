Ракетний удар по Первомайському: постраждало 18 житлових будинків – Синєгубов

У Первомайському, де 4 липня окупанти влучили ракетою «Іскандер», постраждало 18 житлових будинків, 9 з них повністю залишилися без вікон та дверей.

«Решта мають незначні руйнування. Нами наразі надано майже 6,5 тисяч листів OSB для того, щоб провести оперативний ремонт, щоб закрити вікна, двері. Відсьогодні будуть працювати наші робітники для того, щоб заміряти ці всі вікна та інше, і далі за підтримки, в тому числі міжнародних наших організацій будемо виготовляти вікна. Наше завдання – оперативно зробити весь ремонт», – розповів в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.