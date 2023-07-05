Синєгубов розповів про стан немовляти, пораненого від удару по Первомайському

10-місячна дитина, яку відвезли до реанімації після ракетного удару по Первомайському на Харківщині, перебуває у стані середньої важкості.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Наразі у лікарні перебуває 7 людей. Іншим надана оперативна медична допомога і люди пішли по домівках своїх. Якщо брати по характеру поранення – це осколкові поранення від скла. Та дитина, яка вчора перебувала у реанімації, якій лише 10 місяців, то вона так само постраждала від вибухової хвилі. Наразі її стан оцінюється як середньої важкості», – розповів Синєгубов.

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього удару РФ ракетою «Іскандер» по Первомайському постраждали 43 особи, серед них – 12 дітей.

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