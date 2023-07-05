Синєгубов розповів про стан немовляти, пораненого від удару по Первомайському
10-місячна дитина, яку відвезли до реанімації після ракетного удару по Первомайському на Харківщині, перебуває у стані середньої важкості.
Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Наразі у лікарні перебуває 7 людей. Іншим надана оперативна медична допомога і люди пішли по домівках своїх. Якщо брати по характеру поранення – це осколкові поранення від скла. Та дитина, яка вчора перебувала у реанімації, якій лише 10 місяців, то вона так само постраждала від вибухової хвилі. Наразі її стан оцінюється як середньої важкості», – розповів Синєгубов.
Нагадаємо, внаслідок вчорашнього удару РФ ракетою «Іскандер» по Первомайському постраждали 43 особи, серед них – 12 дітей.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 12:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10-місячна дитина, яку відвезли до реанімації після ракетного удару по Первомайському на Харківщині, перебуває у стані середньої важкості.".