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Синєгубов розповів про стан немовляти, пораненого від удару по Первомайському

Події 12:24   05.07.2023
Вікторія Яковенко
Синєгубов розповів про стан немовляти, пораненого від удару по Первомайському

10-місячна дитина, яку відвезли до реанімації після ракетного удару по Первомайському на Харківщині, перебуває у стані середньої важкості.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Наразі у лікарні перебуває 7 людей. Іншим надана оперативна медична допомога і люди пішли по домівках своїх. Якщо брати по характеру поранення – це осколкові поранення від скла. Та дитина, яка вчора перебувала у реанімації, якій лише 10 місяців, то вона так само постраждала від вибухової хвилі. Наразі її стан оцінюється як середньої важкості», – розповів Синєгубов.

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього удару РФ ракетою «Іскандер» по Первомайському постраждали 43 особи, серед них – 12 дітей.

Читайте також: Синєгубов повідомив про стан поранених ракетним ударом на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 12:24;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10-місячна дитина, яку відвезли до реанімації після ракетного удару по Первомайському на Харківщині, перебуває у стані середньої важкості.".