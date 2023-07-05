Синегубов сообщил о состоянии младенца, раненого от удара РФ по Первомайскому

10-месячный ребенок, которого отвезли в реанимацию после ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине, находится в состоянии средней тяжести.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Сейчас в больнице находятся 7 человек. Другим оказана оперативная медицинская помощь и люди пошли по домам своим. Если брать по характеру ранения – это осколочные ранения от стекла. Тот ребенок, который вчера находился в реанимации, которому всего 10 месяцев, также пострадал от взрывной волны. Теперь его состояние оценивается как средней тяжести», — рассказал Синегубов.

Напомним, в результате вчерашнего удара РФ ракетой «Искандер» по Первомайскому пострадали 43 человека, среди них – 12 детей.

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