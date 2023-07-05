Синегубов сообщил о состоянии младенца, раненого от удара РФ по Первомайскому
10-месячный ребенок, которого отвезли в реанимацию после ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине, находится в состоянии средней тяжести.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Сейчас в больнице находятся 7 человек. Другим оказана оперативная медицинская помощь и люди пошли по домам своим. Если брать по характеру ранения – это осколочные ранения от стекла. Тот ребенок, который вчера находился в реанимации, которому всего 10 месяцев, также пострадал от взрывной волны. Теперь его состояние оценивается как средней тяжести», — рассказал Синегубов.
Напомним, в результате вчерашнего удара РФ ракетой «Искандер» по Первомайскому пострадали 43 человека, среди них – 12 детей.
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 12:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10-месячный ребенок, которого отвезли в реанимацию после ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине, находится в состоянии средней тяжести.".