Live
  • Среда 05.07.2023
    • Харьков
  •   +31°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.85
    • 🟢

Синегубов сообщил о состоянии младенца, раненого от удара РФ по Первомайскому

Происшествия 12:24   05.07.2023
Виктория Яковенко
Синегубов сообщил о состоянии младенца, раненого от удара РФ по Первомайскому

10-месячный ребенок, которого отвезли в реанимацию после ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине, находится в состоянии средней тяжести.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Сейчас в больнице находятся 7 человек. Другим оказана оперативная медицинская помощь и люди пошли по домам своим. Если брать по характеру ранения – это осколочные ранения от стекла. Тот ребенок, который вчера находился в реанимации, которому всего 10 месяцев, также пострадал от взрывной волны. Теперь его состояние оценивается как средней тяжести», — рассказал Синегубов.

Напомним, в результате вчерашнего удара РФ ракетой «Искандер» по Первомайскому пострадали 43 человека, среди них – 12 детей.

Читайте также: Синегубов сообщил о состоянии раненых ракетным ударом на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Армия РФ давит на позиции ВСУ под Купянском, стремясь к Осколу — эксперт
Армия РФ давит на позиции ВСУ под Купянском, стремясь к Осколу — эксперт
05.07.2023
Ночью и утром россияне ударили по приграничью на Харьковщине — ГСЧС
Ночью и утром россияне ударили по приграничью на Харьковщине — ГСЧС
05.07.2023
На Харьковщине дали свет в село, которое сидело без электричества с сентября
На Харьковщине дали свет в село, которое сидело без электричества с сентября
05.07.2023
Россияне ударили по Харьковщине ракетами С-300 – Мельник
Россияне ударили по Харьковщине ракетами С-300 – Мельник
04.07.2023
Синегубов назвал три населенных пункта на Харьковщине, подвергшиеся обстрелам
Синегубов назвал три населенных пункта на Харьковщине, подвергшиеся обстрелам
30.06.2023
Синегубов сообщил о состоянии раненых ракетным ударом на Харьковщине
Синегубов сообщил о состоянии раненых ракетным ударом на Харьковщине
05.07.2023

Новости по теме:

12:37
Ракетный удар по Первомайскому: пострадали 18 жилых домов – Синегубов
12:24
Синегубов сообщил о состоянии младенца, раненого от удара РФ по Первомайскому
11:51
Волонтер с Харьковщины попал под вражеский обстрел в Луганской области
11:25
Саперы работают в трех районах Харьковщины: где будет громко — ОВА
10:49
На Харьковщине дали свет в село, которое сидело без электричества с сентября

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов сообщил о состоянии младенца, раненого от удара РФ по Первомайскому»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 12:24;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10-месячный ребенок, которого отвезли в реанимацию после ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине, находится в состоянии средней тяжести.".