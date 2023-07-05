Синегубов сообщил о состоянии раненых ракетным ударом на Харьковщине
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в больницах после вчерашнего ракетного удара остаются семь человек.
«По состоянию на утро 5 июля в больницах области остается семь человек. Пять – в Первомайском, состояние средней тяжести, в основном – с осколочными ранениями. В Харьков госпитализирована женщина с ранением глаза, состояние среднее. Годовалый ребенок также находится в медучреждении, состояние – средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.
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Он отметил, что удар по Первомайскому армия РФ нанесла ракетой «Искандер» в 13:37 4 июля. Пострадали 43 человека, среди них – 12 детей. Повреждены восемь многоэтажных домов и автомобили.
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 08:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в больницах после вчерашнего ракетного удара остаются семь человек".