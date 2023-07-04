Уже 43 раненых, из них 12 детей, после удара ракеты в Первомайском – Синегубов
Фото: Харьковская областная прокуратура
Начальник ХОВА Олег Синегубов озвучил уточненную информацию от медиков о количестве раненых в Харьковской области в результате ракетного удара.
«По уточненным данным медиков, по состоянию на данный момент в результате удара по Первомайскому 43 человека получили ранения, из них — 12 детей. 5 человек медики оказали помощь на месте. Состояние пострадавших – среднее и легкое», — сообщил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 18:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов озвучил уточненную информацию от медиков о количестве раненых в Харьковской области в результате ракетного удара.".