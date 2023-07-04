Уже 43 раненых, из них 12 детей, после удара ракеты в Первомайском – Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов озвучил уточненную информацию от медиков о количестве раненых в Харьковской области в результате ракетного удара.

«По уточненным данным медиков, по состоянию на данный момент в результате удара по Первомайскому 43 человека получили ранения, из них — 12 детей. 5 человек медики оказали помощь на месте. Состояние пострадавших – среднее и легкое», — сообщил Синегубов.