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Уже 43 раненых, из них 12 детей, после удара ракеты в Первомайском – Синегубов

Происшествия 18:55   04.07.2023
Оксана Якушко
Уже 43 раненых, из них 12 детей, после удара ракеты в Первомайском – Синегубов Фото: Харьковская областная прокуратура

Начальник ХОВА Олег Синегубов озвучил уточненную информацию от медиков о количестве раненых в Харьковской области в результате ракетного удара.

«По уточненным данным медиков, по состоянию на данный момент в результате удара по Первомайскому 43 человека получили ранения, из них — 12 детей. 5 человек медики оказали помощь на месте. Состояние пострадавших – среднее и легкое», — сообщил Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 18:55;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов озвучил уточненную информацию от медиков о количестве раненых в Харьковской области в результате ракетного удара.".