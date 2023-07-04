«Меньшим 3 и 9 месяцев». Полиция показала результат удара по Первомайскому

В результате обстрела города Первомайский ранен 31 человек, в том числе 10 детей, сообщили в Нацполиции.

Ракетный удар по Первомайскому произошел около 13:35. Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что по предварительным выводам россияне ударили по населенному пункту ракетой «Искандер».

«Рядом находятся только жилые дома. Это мирный район города, где нет ни одного военного объекта или военного автомобиля. В настоящее время известно о 31 раненом лице, из которых 10 детей. Самым маленьким 3 и 9 месяцев», — рассказал руководитель харьковской полиции.

Зафиксировали возгорание автомобилей.

По адресу выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Полицейские проводят осмотр места происшествия и собирают вещественные доказательства.

По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.