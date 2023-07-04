Live
  • Вторник 04.07.2023
    • Харьков
  •   +27°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.85
    • 🟢

«Меньшим 3 и 9 месяцев». Полиция показала результат удара по Первомайскому

Происшествия 17:31   04.07.2023
Оксана Якушко
«Меньшим 3 и 9 месяцев». Полиция показала результат удара по Первомайскому

В результате обстрела города Первомайский ранен 31 человек, в том числе 10 детей, сообщили в Нацполиции.

Ракетный удар по Первомайскому произошел около 13:35. Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что по предварительным выводам россияне ударили по населенному пункту ракетой «Искандер».

«Рядом находятся только жилые дома. Это мирный район города, где нет ни одного военного объекта или военного автомобиля. В настоящее время известно о 31 раненом лице, из которых 10 детей. Самым маленьким 3 и 9 месяцев», — рассказал руководитель харьковской полиции.

Зафиксировали возгорание автомобилей.

По адресу выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Полицейские проводят осмотр места происшествия и собирают вещественные доказательства.

По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Обстрел Первомайского: 10-месячный ребенок в реанимации – Синегубов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Российские силы скапливают военную технику в тылу на юге Украины: сводка ISW
Российские силы скапливают военную технику в тылу на юге Украины: сводка ISW
04.07.2023
Интервалы между поездами в харьковском метро сократили: подробности
Интервалы между поездами в харьковском метро сократили: подробности
04.07.2023
Уничтожено ПВО и техника: харьковские «повелители дронов» подвели итоги июня
Уничтожено ПВО и техника: харьковские «повелители дронов» подвели итоги июня
04.07.2023
Обстрел Первомайского: 10-месячный ребенок в реанимации – Синегубов
Обстрел Первомайского: 10-месячный ребенок в реанимации – Синегубов
04.07.2023
Генштаб назвал пять населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг
Генштаб назвал пять населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг
02.07.2023
Циркуны разминировали на 90%: осталось самое сложное
Циркуны разминировали на 90%: осталось самое сложное
04.07.2023

Новости по теме:

16:59
Обстрел Первомайского: 10-месячный ребенок в реанимации – Синегубов
16:37
ХОВА: Сколько таблеток йодида калия есть в области и как их получить (видео)
16:17
Утром РФ обстреляла Золочевщину: поврежден ангар сельхозпредприятия (фото)
15:43
Синегубов: младенец и 1-летний ребенок — среди раненых в Первомайском
15:02
Наибольший показатель в стране: 4 жителя Харьковщины умерли от COVID за неделю

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Меньшим 3 и 9 месяцев». Полиция показала результат удара по Первомайскому»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 17:31;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела города Первомайский ранен 31 человек, в том числе 10 детей, сообщили в Нацполиции.".