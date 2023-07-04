«Найменшим 3 і 9 місяців». Поліція показала наслідки удару по Первомайському
Внаслідок обстрілу міста Первомайський поранено 31 особу, зокрема 10 дітей, повідомили у Нацполіції.
Ракетний удар по Первомайському стався близько 13:35. Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що за попередніми висновками росіяни вдарили по населеному пункту ракетою «Іскандер».
«Поряд знаходяться лише житлові будинки. Це мирний район міста, де немає жодного військового об’єкту або військового автомобіля. На теперішній час відомо про 31 поранену особу, з яких 10 дітей. Найменшим 3 і 9 місяців”, – розповів керівник харківської поліції.
Зафіксовані загоряння автомобілів.
За адресою виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Поліціянти проводять огляд місця події і збирають речові докази.
За фактами порушення законів і звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 17:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілу міста Первомайський поранено 31 особу, зокрема 10 дітей, повідомили у Нацполіції.".