Обстріл Первомайського: 10-місячна дитина у реанімації – Синєгубов

Наразі вже відомо про 31 пораненого, серед яких 9 дітей, які постраждали внаслідок обстрілу Первомайського на Харківщині.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Він також підтвердив, що росіяни вдарили по місту ракетою «Іскандер».

«Це виключно житловий район, житловий масив, жодних промислових, а тим більше військових об’єктів тут немає», – зазначив Синєгубов.

Він також розповів, що постраждала 10-місячна дитина наразі знаходиться у реанімації.

Синєгубов додав, що внаслідок обстрілу постраждали 9 багатоповерхівок.

«Якщо брати людей, яким пошкоджені наразі оселі їх помешкання – це майже 2 тисячі людей. Наразі нами організовано разом спільно з місцевою владою надання на місці гарячого харчування. Наразі волонтерські міжнародні організації привозять плівку, щоб провести оперативний ремонт осель», – додав голова ХОВА.