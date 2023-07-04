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Обстріл Первомайського: 10-місячна дитина у реанімації – Синєгубов

Події 16:59   04.07.2023
Вікторія Яковенко
Обстріл Первомайського: 10-місячна дитина у реанімації – Синєгубов

Наразі вже відомо про 31 пораненого, серед яких 9 дітей, які постраждали внаслідок обстрілу Первомайського на Харківщині.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Він також підтвердив, що росіяни вдарили по місту ракетою «Іскандер».

«Це виключно житловий район, житловий масив, жодних промислових, а тим більше військових об’єктів тут немає», – зазначив Синєгубов.

Він також розповів, що постраждала 10-місячна дитина наразі знаходиться у реанімації.

Синєгубов додав, що внаслідок обстрілу постраждали 9 багатоповерхівок.

«Якщо брати людей, яким пошкоджені наразі оселі їх помешкання – це майже 2 тисячі людей. Наразі нами організовано разом спільно з місцевою владою надання на місці гарячого харчування. Наразі волонтерські міжнародні організації привозять плівку, щоб провести оперативний ремонт осель», – додав голова ХОВА.

Читайте також: Синєгубов: немовля та 1-річна дитина – серед поранених у Первомайському

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 16:59;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі вже відомо про 31 пораненого, серед яких 9 дітей, які постраждали внаслідок обстрілу Первомайського на Харківщині.".