Обстріл Первомайського: 10-місячна дитина у реанімації – Синєгубов
Наразі вже відомо про 31 пораненого, серед яких 9 дітей, які постраждали внаслідок обстрілу Первомайського на Харківщині.
Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Він також підтвердив, що росіяни вдарили по місту ракетою «Іскандер».
«Це виключно житловий район, житловий масив, жодних промислових, а тим більше військових об’єктів тут немає», – зазначив Синєгубов.
Він також розповів, що постраждала 10-місячна дитина наразі знаходиться у реанімації.
Синєгубов додав, що внаслідок обстрілу постраждали 9 багатоповерхівок.
«Якщо брати людей, яким пошкоджені наразі оселі їх помешкання – це майже 2 тисячі людей. Наразі нами організовано разом спільно з місцевою владою надання на місці гарячого харчування. Наразі волонтерські міжнародні організації привозять плівку, щоб провести оперативний ремонт осель», – додав голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 16:59;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі вже відомо про 31 пораненого, серед яких 9 дітей, які постраждали внаслідок обстрілу Первомайського на Харківщині.".