Синєгубов: немовля та 1-річна дитина – серед поранених у Первомайському

У місті Первомайський на Харківщині, який вдень обстріляла армія РФ, попередньо відомо вже про 31 постраждалу особу, з яких 9 дітей. Зокрема, серед них 10-місячне немовля та 1-річна дитина.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«У місті пошкоджено скління 8 багатоповерхових будинків. Окрім того, горіло 4 автомобілі, а також 1 автомобіль пошкоджено», – додав Синєгубов.

За даними Харківської обласної прокуратури, російські військові здійснили ракетний обстріл житлового мікрорайону. За попередніми даними, ракетою «Іскандер». Російський боєприпас влучив поблизу багатоповерхівки.