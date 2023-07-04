Синєгубов: немовля та 1-річна дитина – серед поранених у Первомайському
Фото: Харківська обласна прокуратура
У місті Первомайський на Харківщині, який вдень обстріляла армія РФ, попередньо відомо вже про 31 постраждалу особу, з яких 9 дітей. Зокрема, серед них 10-місячне немовля та 1-річна дитина.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«У місті пошкоджено скління 8 багатоповерхових будинків. Окрім того, горіло 4 автомобілі, а також 1 автомобіль пошкоджено», – додав Синєгубов.
За даними Харківської обласної прокуратури, російські військові здійснили ракетний обстріл житлового мікрорайону. За попередніми даними, ракетою «Іскандер». Російський боєприпас влучив поблизу багатоповерхівки.
Читайте також: Вже відомо про 16 постраждалих через обстріл Первомайського – поліція (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов: немовля та 1-річна дитина – серед поранених у Первомайському»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 15:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Первомайський на Харківщині, який вдень обстріляла армія РФ, попередньо відомо вже про 31 постраждалу особу, з яких 9 дітей. Зокрема, серед них 10-місячне немовля та 1-річна дитина.".