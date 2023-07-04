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Синєгубов: немовля та 1-річна дитина – серед поранених у Первомайському

Події 15:43   04.07.2023
Вікторія Яковенко
Синєгубов: немовля та 1-річна дитина – серед поранених у Первомайському Фото: Харківська обласна прокуратура

У місті Первомайський на Харківщині, який вдень обстріляла армія РФ, попередньо відомо вже про 31 постраждалу особу, з яких 9 дітей. Зокрема, серед них 10-місячне немовля та 1-річна дитина.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«У місті пошкоджено скління 8 багатоповерхових будинків. Окрім того, горіло 4 автомобілі, а також 1 автомобіль пошкоджено», – додав Синєгубов.

За даними Харківської обласної прокуратури, російські військові здійснили ракетний обстріл житлового мікрорайону. За попередніми даними, ракетою «Іскандер». Російський боєприпас влучив поблизу багатоповерхівки.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 15:43;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Первомайський на Харківщині, який вдень обстріляла армія РФ, попередньо відомо вже про 31 постраждалу особу, з яких 9 дітей. Зокрема, серед них 10-місячне немовля та 1-річна дитина.".