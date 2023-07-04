Синегубов: младенец и 1-летний ребенок — среди раненых в Первомайском

В городе Первомайский на Харьковщине, который днем обстреляла армия РФ, предварительно известно о 31 пострадавшем, из которых 9 детей. В частности, среди них 10-месячный младенец и 1-летний ребенок.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В городе повреждены остекление 8 многоэтажных домов. Кроме того, горело 4 автомобиля, а также 1 автомобиль поврежден», — добавил Синегубов.

По данным Харьковской областной прокуратуры, российские военные совершили ракетный обстрел жилого микрорайона. По предварительным данным, ракетой «Искандер». Российский боеприпас попал вблизи многоэтажки.