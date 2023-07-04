Синегубов: младенец и 1-летний ребенок — среди раненых в Первомайском
Фото: Харьковская областная прокуратура
В городе Первомайский на Харьковщине, который днем обстреляла армия РФ, предварительно известно о 31 пострадавшем, из которых 9 детей. В частности, среди них 10-месячный младенец и 1-летний ребенок.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«В городе повреждены остекление 8 многоэтажных домов. Кроме того, горело 4 автомобиля, а также 1 автомобиль поврежден», — добавил Синегубов.
По данным Харьковской областной прокуратуры, российские военные совершили ракетный обстрел жилого микрорайона. По предварительным данным, ракетой «Искандер». Российский боеприпас попал вблизи многоэтажки.
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 15:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Первомайский на Харьковщине, который днем обстреляла армия РФ, предварительно известно о 31 пострадавшем, из которых 9 детей. В частности, среди них 10-месячный младенец и 1-летний ребенок.".