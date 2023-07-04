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Уже известно о 16 пострадавших из-за обстрела Первомайского — полиция (фото)

Происшествия 14:48   04.07.2023
Виктория Яковенко
Уже известно о 16 пострадавших из-за обстрела Первомайского — полиция (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В полиции уточнили, что по предварительным данным в результате удара по городу Первомайский на Харьковщине пострадали 16 человек, среди них семеро детей, наименьшему — один год.

Пострадавших госпитализировали, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате обстрела в городе повреждена многоэтажка, а также загорелись автомобили.

По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по статье 438 УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 14:48;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В полиции уточнили, что по предварительным данным в результате удара по городу Первомайский на Харьковщине пострадали 16 человек, среди них семеро детей, наименьшему — один год.".