Уже известно о 16 пострадавших из-за обстрела Первомайского — полиция (фото)

В полиции уточнили, что по предварительным данным в результате удара по городу Первомайский на Харьковщине пострадали 16 человек, среди них семеро детей, наименьшему — один год.

Пострадавших госпитализировали, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате обстрела в городе повреждена многоэтажка, а также загорелись автомобили.

По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по статье 438 УКУ.