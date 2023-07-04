Live
  • Вторник 04.07.2023
    • Харьков
  •   +30°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.85
    • 🟢

В Первомайском прогремел взрыв: пострадали 12 человек, из них 5 детей (фото)

Происшествия 14:15   04.07.2023
Виктория Яковенко
В Первомайском прогремел взрыв: пострадали 12 человек, из них 5 детей (фото) Фото: Олег Синегубов

В Первомайском на Харьковщине около 13:35 прогремел взрыв. По предварительной информации, оккупанты обстреляли город фугасным снарядом.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела загорелись несколько автомобилей на парковке.

Пока предварительно известно о 12 пострадавших, из которых 5 детей, добавил Синегубов.

«На месте находятся соответствующие специалисты, а также оказывают помощь медики», — отметил глава ХОВА.

01
Фото: Олег Синегубов

Читайте также: Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины: без пострадавших

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Российские силы скапливают военную технику в тылу на юге Украины: сводка ISW
Российские силы скапливают военную технику в тылу на юге Украины: сводка ISW
04.07.2023
Россияне ударили из танков по Казачьей Лопани на Харьковщине
Россияне ударили из танков по Казачьей Лопани на Харьковщине
03.07.2023
Знаменитая 93 бригада «Холодный Яр» получила современные авто и дроны от «АТБ»
Знаменитая 93 бригада «Холодный Яр» получила современные авто и дроны от «АТБ»
30.06.2023
В Первомайском прогремел взрыв: пострадали 12 человек, из них 5 детей (фото)
В Первомайском прогремел взрыв: пострадали 12 человек, из них 5 детей (фото)
04.07.2023
Когда нужно провести поверку счетчиков воды харьковчанам: пояснение водоканала
Когда нужно провести поверку счетчиков воды харьковчанам: пояснение водоканала
04.07.2023
В боях за Бахмут погиб командир, освобождавший Харьковщину в рядах Kraken
В боях за Бахмут погиб командир, освобождавший Харьковщину в рядах Kraken
02.07.2023

Новости по теме:

13:54
За время пандемии 12,5% жителей Харьковщины болели COVID – ХОВА
13:31
Памятник Гагарину планируют демонтировать в Харькове – ответ ХОВА
12:25
Сократили: какие топонимы Харьковщины теперь хочет переименовать Нацкомиссия
11:10
Циркуны разминировали на 90%: осталось самое сложное
08:23
Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины: без пострадавших

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Первомайском прогремел взрыв: пострадали 12 человек, из них 5 детей (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 14:15;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Первомайском на Харьковщине около 13:35 прогремел взрыв. По предварительной информации, оккупанты обстреляли город фугасным снарядом.".