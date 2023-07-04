В Первомайском прогремел взрыв: пострадали 12 человек, из них 5 детей (фото)
Фото: Олег Синегубов
В Первомайском на Харьковщине около 13:35 прогремел взрыв. По предварительной информации, оккупанты обстреляли город фугасным снарядом.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрела загорелись несколько автомобилей на парковке.
Пока предварительно известно о 12 пострадавших, из которых 5 детей, добавил Синегубов.
«На месте находятся соответствующие специалисты, а также оказывают помощь медики», — отметил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 14:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Первомайском на Харьковщине около 13:35 прогремел взрыв. По предварительной информации, оккупанты обстреляли город фугасным снарядом.".