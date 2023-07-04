В Первомайском прогремел взрыв: пострадали 12 человек, из них 5 детей (фото)

В Первомайском на Харьковщине около 13:35 прогремел взрыв. По предварительной информации, оккупанты обстреляли город фугасным снарядом.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела загорелись несколько автомобилей на парковке.

Пока предварительно известно о 12 пострадавших, из которых 5 детей, добавил Синегубов.

«На месте находятся соответствующие специалисты, а также оказывают помощь медики», — отметил глава ХОВА.