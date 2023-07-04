Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины: без пострадавших
За минувшие сутки армия РФ била по ферме и жилым домам. Есть разрушения, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Оккупанты в течение суток обстреляли из минометов и артиллерии Ветеринарное, Казачью Лопань Харьковского района, Бударки Чугуевского района, Петро-Ивановку, Новомлынск Купянского района», — отметил Синегубов в telegram.
Он сообщил о следующих обстрелах и их последствиях:
🔴 Около 14:00 враг ударил по Чернещине Изюмского района. Повреждена территория фермы, без пострадавших.
🔴 В 14:20 обстреляли пгт Казачья Лопань. Повреждены жилые дома. Обошлось без жертв.
🔴 В 14:30 под ударом оказалась Петропавловка Купянского района, без пострадавших.
🔴 В 17:40 произошел минометный обстрел с. Колесниковка на Купянщине. Без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 08:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки армия РФ била по ферме и жилым домам. Есть разрушения, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов".