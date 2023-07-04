Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины: без пострадавших

За минувшие сутки армия РФ била по ферме и жилым домам. Есть разрушения, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Оккупанты в течение суток обстреляли из минометов и артиллерии Ветеринарное, Казачью Лопань Харьковского района, Бударки Чугуевского района, Петро-Ивановку, Новомлынск Купянского района», — отметил Синегубов в telegram.

Он сообщил о следующих обстрелах и их последствиях:

🔴 Около 14:00 враг ударил по Чернещине Изюмского района. Повреждена территория фермы, без пострадавших.

🔴 В 14:20 обстреляли пгт Казачья Лопань. Повреждены жилые дома. Обошлось без жертв.

🔴 В 14:30 под ударом оказалась Петропавловка Купянского района, без пострадавших.

🔴 В 17:40 произошел минометный обстрел с. Колесниковка на Купянщине. Без пострадавших.