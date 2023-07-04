Live
  • Вівторок 04.07.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.85
    • 🔴

Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини: без постраждалих

Події 08:23   04.07.2023
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини: без постраждалих

Минулої доби армія РФ била по фермі та житлових будинках. Є руйнування, проінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти протягом доби обстріляли з мінометів та артилерії Ветеринарне, Козачу Лопань Харківського району, Бударки Чугуївського району, Петро-Іванівку, Новомлинськ Куп’янського району”, – зазначив Синєгубов у телеграмі.

Він повідомив про наступні обстріли та їхні наслідки:

🔴 Близько 14:00 ворог вдарив по Чернещині Ізюмського району. Пошкоджено територію ферми, без потерпілих.

🔴 О 14:20 обстріляли смт Козача Лопань. Пошкоджено житлові будинки. Обійшлося без жертв.

🔴 О 14:30 під ударом опинилася Петропавлівка Куп’янського району, без потерпілих.

🔴 О 17:40 стався мінометний обстріл с. Колесниківка на Куп’янщині. Без постраждалих.

Читайте також: Взяв до рук невідомий предмет: мешканець Ізюма потрапив до лікарні після вибуху

Автор: Оксана Горун
Популярно
Генштаб назвав шість населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами
Генштаб назвав шість населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами
04.07.2023
Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини: без постраждалих
Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини: без постраждалих
04.07.2023
У Міноборони заявили про загострення на Бахмутському напрямку
У Міноборони заявили про загострення на Бахмутському напрямку
03.07.2023
Мор риби в річці Уди під Харковом: загинули понад 2 тис рибин – екоінспекція
Мор риби в річці Уди під Харковом: загинули понад 2 тис рибин – екоінспекція
03.07.2023
Напередодні відзначив 26-річчя: боєць із Харківщини загинув на Запоріжжі
Напередодні відзначив 26-річчя: боєць із Харківщини загинув на Запоріжжі
03.07.2023
Поблизу Харкова працюють сапери: мешканців попереджають про вибухи
Поблизу Харкова працюють сапери: мешканців попереджають про вибухи
03.07.2023

Новини за темою:

21:06
З міністеркою економіки в Харкові обговорювали пільги для бізнесу – Синєгубов
19:27
Які населені пункти Харківщини були під обстрілами ворога: зведення Генштабу
18:36
Удар із танків по прикордонню Харківщини: прокуратура показала наслідки (фото)
14:56
Понад 6 млн грн виплат отримали перші мешканці Харківщини на ремонт житла
08:37
Синєгубов: ударів по Харкову та постраждалих в області за добу немає

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини: без постраждалих»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 08:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби армія РФ била по фермі та житлових будинках. Є руйнування, проінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов".