Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини: без постраждалих

Минулої доби армія РФ била по фермі та житлових будинках. Є руйнування, проінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти протягом доби обстріляли з мінометів та артилерії Ветеринарне, Козачу Лопань Харківського району, Бударки Чугуївського району, Петро-Іванівку, Новомлинськ Куп’янського району”, – зазначив Синєгубов у телеграмі.

Він повідомив про наступні обстріли та їхні наслідки:

🔴 Близько 14:00 ворог вдарив по Чернещині Ізюмського району. Пошкоджено територію ферми, без потерпілих.

🔴 О 14:20 обстріляли смт Козача Лопань. Пошкоджено житлові будинки. Обійшлося без жертв.

🔴 О 14:30 під ударом опинилася Петропавлівка Куп’янського району, без потерпілих.

🔴 О 17:40 стався мінометний обстріл с. Колесниківка на Куп’янщині. Без постраждалих.