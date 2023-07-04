Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини: без постраждалих
Минулої доби армія РФ била по фермі та житлових будинках. Є руйнування, проінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Окупанти протягом доби обстріляли з мінометів та артилерії Ветеринарне, Козачу Лопань Харківського району, Бударки Чугуївського району, Петро-Іванівку, Новомлинськ Куп’янського району”, – зазначив Синєгубов у телеграмі.
Він повідомив про наступні обстріли та їхні наслідки:
🔴 Близько 14:00 ворог вдарив по Чернещині Ізюмського району. Пошкоджено територію ферми, без потерпілих.
🔴 О 14:20 обстріляли смт Козача Лопань. Пошкоджено житлові будинки. Обійшлося без жертв.
🔴 О 14:30 під ударом опинилася Петропавлівка Куп’янського району, без потерпілих.
🔴 О 17:40 стався мінометний обстріл с. Колесниківка на Куп’янщині. Без постраждалих.
Читайте також: Взяв до рук невідомий предмет: мешканець Ізюма потрапив до лікарні після вибуху
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини: без постраждалих»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 08:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби армія РФ била по фермі та житлових будинках. Є руйнування, проінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов".