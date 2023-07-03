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Узяв у руки невідомий предмет: житель Ізюма потрапив в лікарню після вибуху

Події 18:09   03.07.2023
Олена Нагорна
Узяв у руки невідомий предмет: житель Ізюма потрапив в лікарню після вибуху

21-річний житель міста Ізюм Харківської області постраждав 3 липня внаслідок детонації вибухівки. Попередньо, невідомий предмет розірвався у молодого чоловіка в руках.

Постраждалий отримав множинні поранення рук, ніг та тіла, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Нині він перебуває у місцевій лікарні.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 18:09;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "21-річний житель міста Ізюм Харківської області постраждав 3 липня внаслідок детонації вибухівки. Попередньо, невідомий предмет розірвався у молодого чоловіка в руках.".