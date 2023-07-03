Узяв у руки невідомий предмет: житель Ізюма потрапив в лікарню після вибуху
21-річний житель міста Ізюм Харківської області постраждав 3 липня внаслідок детонації вибухівки. Попередньо, невідомий предмет розірвався у молодого чоловіка в руках.
Постраждалий отримав множинні поранення рук, ніг та тіла, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Нині він перебуває у місцевій лікарні.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 18:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "21-річний житель міста Ізюм Харківської області постраждав 3 липня внаслідок детонації вибухівки. Попередньо, невідомий предмет розірвався у молодого чоловіка в руках.".