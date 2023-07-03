Узяв у руки невідомий предмет: житель Ізюма потрапив в лікарню після вибуху

21-річний житель міста Ізюм Харківської області постраждав 3 липня внаслідок детонації вибухівки. Попередньо, невідомий предмет розірвався у молодого чоловіка в руках.

Постраждалий отримав множинні поранення рук, ніг та тіла, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Нині він перебуває у місцевій лікарні.