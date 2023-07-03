На Харківщині за тиждень підірвалися 3 людини: постраждав підліток – ДСНС
За минулий тиждень з 26 червня до 2 липня у Харківській області сталося три підриви на вибухонебезпечних предметах. В результаті постраждала одна людина.
Про це під час брифінгу розповів речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко.
30 червня у селищі Панютино Лозівского району внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечним предметом, попередньо – гранатою, постраждав 13-річний підліток. Його шпиталізували з діагнозом – травматична ампутація чотирьох пальців. Наразі хлопець перебуває в лікарні.
«29 червня в селі Чернещина Борівської громади Ізюмського району трактор причепом наїхав на протитанкову міну. В результаті чого причеп трактора був значно пошкоджений. На щастя, сам тракторист не постраждав. І 1 липня у селі Богодарове Барвінківської громади Ізюмського району стався черговий підрив трактора, який наїхав на протитанкову міну. В цьому випадку також тракторист не постраждав», – розповів Василенко.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення сталося 199 підривів цивільних на вибухонебезпечних предметах, з яких 38 людей загинули, 161 одна особа травмувалася, додав Василенко.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 13:20;
Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулий тиждень з 26 червня до 2 липня у Харківській області сталося три підриви на вибухонебезпечних предметах. В результаті постраждала одна людина.".