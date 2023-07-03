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У Харкові може бути чутний вибух

Суспільство 09:35   03.07.2023
Оксана Горун
У Харкові може бути чутний вибух

Неподалік Харкова – у Циркунівській громаді – проводять розмінування. У ХОВА попередили, що вибух має відбутися у проміжку до 9:40.

Проводиться розмінування в Циркунівській громаді. З 09:20 до 09:40 заплановано контрольований підрив вибухонебезпечних предметів у селі Циркуни“, – повідомила пресслужба ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 09:35;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Неподалік Харкова – у Циркунівській громаді – проводять розмінування. У ХОВА попередили, що вибух має відбутися у проміжку до 9:40".