У Харкові може бути чутний вибух

Неподалік Харкова – у Циркунівській громаді – проводять розмінування. У ХОВА попередили, що вибух має відбутися у проміжку до 9:40.

“Проводиться розмінування в Циркунівській громаді. З 09:20 до 09:40 заплановано контрольований підрив вибухонебезпечних предметів у селі Циркуни“, – повідомила пресслужба ХОВА.