У Харкові може бути чутний вибух
Неподалік Харкова – у Циркунівській громаді – проводять розмінування. У ХОВА попередили, що вибух має відбутися у проміжку до 9:40.
“Проводиться розмінування в Циркунівській громаді. З 09:20 до 09:40 заплановано контрольований підрив вибухонебезпечних предметів у селі Циркуни“, – повідомила пресслужба ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 09:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Неподалік Харкова – у Циркунівській громаді – проводять розмінування. У ХОВА попередили, що вибух має відбутися у проміжку до 9:40".