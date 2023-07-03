В Харькове может быть слышен взрыв

Неподалеку от Харькова — в Циркуновской громаде — проводят разминирование. В ХОВА предупредили, что взрыв должен произойти в промежутке до 9:40.

«Проводится разминирование в Циркуновской громаде. С 09:20 до 09:40 запланирован контролируемый подрыв взрывоопасных предметов в селе Циркуны», — сообщила пресс-служба ХОВА.