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В Харькове может быть слышен взрыв

Общество 09:35   03.07.2023
Оксана Горун
В Харькове может быть слышен взрыв

Неподалеку от Харькова — в Циркуновской громаде — проводят разминирование. В ХОВА предупредили, что взрыв должен произойти в промежутке до 9:40.

«Проводится разминирование в Циркуновской громаде. С 09:20 до 09:40 запланирован контролируемый подрыв взрывоопасных предметов в селе Циркуны», — сообщила пресс-служба ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 09:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Неподалеку от Харькова — в Циркуновской громаде — проводят разминирование. В ХОВА предупредили, что взрыв должен произойти в промежутке до 9:40".