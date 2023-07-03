В Харькове может быть слышен взрыв
Неподалеку от Харькова — в Циркуновской громаде — проводят разминирование. В ХОВА предупредили, что взрыв должен произойти в промежутке до 9:40.
«Проводится разминирование в Циркуновской громаде. С 09:20 до 09:40 запланирован контролируемый подрыв взрывоопасных предметов в селе Циркуны», — сообщила пресс-служба ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 09:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Неподалеку от Харькова — в Циркуновской громаде — проводят разминирование. В ХОВА предупредили, что взрыв должен произойти в промежутке до 9:40".