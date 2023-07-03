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На Харьковщине за неделю подорвались 3 человека: пострадал подросток – ГСЧС

Репортаж 13:20   03.07.2023
Павел Велицкий
Виктория Яковенко
На Харьковщине за неделю подорвались 3 человека: пострадал подросток – ГСЧС Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ

За прошедшую неделю с 26 июня по 2 июля в Харьковской области произошло три подрыва на взрывоопасных предметах. В результате пострадал один человек.

Об этом во время брифинга рассказал пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

30 июня в поселке Панютино Лозовского района в результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом, предварительно – гранатой, пострадал 13-летний подросток. Его госпитализировали с диагнозом – травматическая ампутация четырех пальцев. Сейчас мальчик находится в больнице.

«29 июня в селе Чернещина Боровской громады Изюмского района трактор прицепом наехал на противотанковую мину. В результате чего прицеп трактора был значительно поврежден. К счастью, сам тракторист не пострадал. И 1 июля в селе Богодарово Барвенковской громады Изюмского района произошел очередной подрыв трактора, наехавшего на противотанковую мину. В этом случае также тракторист не пострадал», – рассказал Василенко.

Всего с начала полномасштабного вторжения произошло 199 подрывов гражданских на взрывоопасных предметах, из которых 38 человек погибли, 161 один — травмировался, добавил Василенко.

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Автор: Павел Велицкий, Виктория Яковенко
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    • Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшую неделю с 26 июня по 2 июля в Харьковской области произошло три подрыва на взрывоопасных предметах. В результате пострадал один человек.".