Взял в руки неизвестный предмет: житель Изюма попал в больницу после взрыва
21-летний житель города Изюм Харьковской области пострадал 3 июля в результате детонации взрывчатки. Предварительно, неизвестный предмет разорвался у молодого человека в руках.
Пострадавший получил множественные ранения рук, ног и тела, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Сейчас он находится в местной больнице.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 18:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21-летний житель города Изюм Харьковской области пострадал 3 июля в результате детонации взрывчатки. Предварительно, неизвестный предмет разорвался у молодого человека в руках.".