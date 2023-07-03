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Взял в руки неизвестный предмет: житель Изюма попал в больницу после взрыва

Происшествия 18:09   03.07.2023
Елена Нагорная
Взял в руки неизвестный предмет: житель Изюма попал в больницу после взрыва

21-летний житель города Изюм Харьковской области пострадал 3 июля в результате детонации взрывчатки. Предварительно, неизвестный предмет разорвался у молодого человека в руках.

Пострадавший получил множественные ранения рук, ног и тела, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сейчас он находится в местной больнице.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 18:09;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21-летний житель города Изюм Харьковской области пострадал 3 июля в результате детонации взрывчатки. Предварительно, неизвестный предмет разорвался у молодого человека в руках.".