Взял в руки неизвестный предмет: житель Изюма попал в больницу после взрыва

21-летний житель города Изюм Харьковской области пострадал 3 июля в результате детонации взрывчатки. Предварительно, неизвестный предмет разорвался у молодого человека в руках.

Пострадавший получил множественные ранения рук, ног и тела, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сейчас он находится в местной больнице.