У Первомайському пролунав вибух: постраждало 12 людей, з них 5 дітей (фото)

У Первомайському на Харківщині близько 13:35 пролунав вибух. За попередньою інформацією окупанти обстріляли місто фугасним снарядом.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу загорілися кілька автомобілів на парковці.

Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих, з яких 5 дітей, додав Синєгубов.

«На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики», – зазначив голова ХОВА.