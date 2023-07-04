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У Первомайському пролунав вибух: постраждало 12 людей, з них 5 дітей (фото)

Події 14:15   04.07.2023
Вікторія Яковенко
У Первомайському пролунав вибух: постраждало 12 людей, з них 5 дітей (фото) Фото: Олег Синєгубов

У Первомайському на Харківщині близько 13:35 пролунав вибух. За попередньою інформацією окупанти обстріляли місто фугасним снарядом.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу загорілися кілька автомобілів на парковці.

Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих, з яких 5 дітей, додав Синєгубов.

«На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики», – зазначив голова ХОВА.

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Фото: Олег Синєгубов

Читайте також: Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини: без постраждалих

Автор: Вікторія Яковенко
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Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини: без постраждалих

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Первомайському на Харківщині близько 13:35 пролунав вибух. За попередньою інформацією окупанти обстріляли місто фугасним снарядом.".