У Первомайському пролунав вибух: постраждало 12 людей, з них 5 дітей (фото)
Фото: Олег Синєгубов
У Первомайському на Харківщині близько 13:35 пролунав вибух. За попередньою інформацією окупанти обстріляли місто фугасним снарядом.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу загорілися кілька автомобілів на парковці.
Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих, з яких 5 дітей, додав Синєгубов.
«На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики», – зазначив голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 14:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Первомайському на Харківщині близько 13:35 пролунав вибух. За попередньою інформацією окупанти обстріляли місто фугасним снарядом.".