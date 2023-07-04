Вже відомо про 16 постраждалих через обстріл Первомайського – поліція (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
У поліції уточнили, що за попередніми даними внаслідок удару по місту Первомайський на Харківщині постраждало 16 людей, серед них — семеро дітей, найменшому – один рік.
Постраждалих шпиталізували, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Внаслідок обстрілу у місті пошкоджена багатоповерхівка, а також загорілися автомобілі.
За фактами порушення законів і звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 14:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У поліції уточнили, що за попередніми даними внаслідок удару по місту Первомайський на Харківщині постраждало 16 людей, серед них — семеро дітей, найменшому – один рік.".