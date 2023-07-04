Вже відомо про 16 постраждалих через обстріл Первомайського – поліція (фото)

У поліції уточнили, що за попередніми даними внаслідок удару по місту Первомайський на Харківщині постраждало 16 людей, серед них — семеро дітей, найменшому – один рік.

Постраждалих шпиталізували, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок обстрілу у місті пошкоджена багатоповерхівка, а також загорілися автомобілі.

За фактами порушення законів і звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 ККУ.