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Обстрел Первомайского: 10-месячный ребенок в реанимации – Синегубов

Происшествия 16:59   04.07.2023
Виктория Яковенко
Обстрел Первомайского: 10-месячный ребенок в реанимации – Синегубов

Уже известно о 31 раненом, среди которых 9 детей, пострадавших в результате обстрела города Первомайский на Харьковщине.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Он также подтвердил, что россияне ударили по городу ракетой «Искандер».

«Это исключительно жилой район, жилмассив, никаких промышленных, а тем более военных объектов здесь нет», — отметил Синегубов.

Он также рассказал, что пострадавший 10-месячный ребенок находится в реанимации.

Синегубов добавил, что в результате обстрела пострадали 9 многоэтажек.

«Если брать людей, которым повреждены сейчас квартиры – это почти 2 тысячи человек. Сейчас нами организовано совместно с городскими властями предоставление на месте горячего питания. Сейчас волонтерские международные организации привозят пленку, чтобы провести оперативный ремонт квартир», — добавил глава ХОВА.

Читайте также: Синегубов: младенец и 1-летний ребенок — среди раненых в Первомайском

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 16:59;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже известно о 31 раненом, среди которых 9 детей, пострадавших в результате обстрела города Первомайский на Харьковщине.".