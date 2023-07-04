Обстрел Первомайского: 10-месячный ребенок в реанимации – Синегубов

Уже известно о 31 раненом, среди которых 9 детей, пострадавших в результате обстрела города Первомайский на Харьковщине.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Он также подтвердил, что россияне ударили по городу ракетой «Искандер».

«Это исключительно жилой район, жилмассив, никаких промышленных, а тем более военных объектов здесь нет», — отметил Синегубов.

Он также рассказал, что пострадавший 10-месячный ребенок находится в реанимации.

Синегубов добавил, что в результате обстрела пострадали 9 многоэтажек.

«Если брать людей, которым повреждены сейчас квартиры – это почти 2 тысячи человек. Сейчас нами организовано совместно с городскими властями предоставление на месте горячего питания. Сейчас волонтерские международные организации привозят пленку, чтобы провести оперативный ремонт квартир», — добавил глава ХОВА.