Обстрел Первомайского: 10-месячный ребенок в реанимации – Синегубов
Уже известно о 31 раненом, среди которых 9 детей, пострадавших в результате обстрела города Первомайский на Харьковщине.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Он также подтвердил, что россияне ударили по городу ракетой «Искандер».
«Это исключительно жилой район, жилмассив, никаких промышленных, а тем более военных объектов здесь нет», — отметил Синегубов.
Он также рассказал, что пострадавший 10-месячный ребенок находится в реанимации.
Синегубов добавил, что в результате обстрела пострадали 9 многоэтажек.
«Если брать людей, которым повреждены сейчас квартиры – это почти 2 тысячи человек. Сейчас нами организовано совместно с городскими властями предоставление на месте горячего питания. Сейчас волонтерские международные организации привозят пленку, чтобы провести оперативный ремонт квартир», — добавил глава ХОВА.
Читайте также: Синегубов: младенец и 1-летний ребенок — среди раненых в Первомайском
Новости по теме:
Вы читали новость: «Обстрел Первомайского: 10-месячный ребенок в реанимации – Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 16:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже известно о 31 раненом, среди которых 9 детей, пострадавших в результате обстрела города Первомайский на Харьковщине.".