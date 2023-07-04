Уже 43 поранених, із них 12 дітей, у Первомайському після атаки – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов озвучив уточнену інформацію від медиків щодо кількості поранених у Харківській області внаслідок ракетного удару.

«За уточненими даними медиків, станом на зараз внаслідок удару по Первомайському 43 людини зазнали поранень, з них – 12 дітей. 5 особам медики надали допомогу на місці. Стан потерпілих – середній та легкий», – повідомив Синєгубов.