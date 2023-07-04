Уже 43 поранених, із них 12 дітей, у Первомайському після атаки – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов озвучив уточнену інформацію від медиків щодо кількості поранених у Харківській області внаслідок ракетного удару.
«За уточненими даними медиків, станом на зараз внаслідок удару по Первомайському 43 людини зазнали поранень, з них – 12 дітей. 5 особам медики надали допомогу на місці. Стан потерпілих – середній та легкий», – повідомив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 18:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов озвучив уточнену інформацію від медиків щодо кількості поранених у Харківській області внаслідок ракетного удару.".