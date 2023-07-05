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Синєгубов повідомив про стан поранених ракетним ударом на Харківщині

Події 08:45   05.07.2023
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про стан поранених ракетним ударом на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що в лікарнях після вчорашнього ракетного удару залишаються семеро людей.

Станом на ранок 5 липня у лікарнях області залишається семеро людей. П’ять – у Первомайському, стан середньої тяжкості, в основному – з осколковими пораненнями. У Харків госпіталізована жінка з пораненням ока, стан середній. Однорічна дитина також перебуває у медзакладі, стан – середньої тяжкості“, – написав Синєгубов у телеграмі.

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    • Він зазначив, що удару по Первомайському армія РФ завдала ракетою “Іскандер” о 13:37 4 липня. Постраждали 43 особи, серед них – 12 дітей. Пошкоджено вісім багатоповерхових будинків та автомобілі.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 08:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що в лікарнях після вчорашнього ракетного удару залишаються семеро людей".