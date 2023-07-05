Синєгубов повідомив про стан поранених ракетним ударом на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що в лікарнях після вчорашнього ракетного удару залишаються семеро людей.

“Станом на ранок 5 липня у лікарнях області залишається семеро людей. П’ять – у Первомайському, стан середньої тяжкості, в основному – з осколковими пораненнями. У Харків госпіталізована жінка з пораненням ока, стан середній. Однорічна дитина також перебуває у медзакладі, стан – середньої тяжкості“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він зазначив, що удару по Первомайському армія РФ завдала ракетою “Іскандер” о 13:37 4 липня. Постраждали 43 особи, серед них – 12 дітей. Пошкоджено вісім багатоповерхових будинків та автомобілі.