Синєгубов повідомив про стан поранених ракетним ударом на Харківщині
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що в лікарнях після вчорашнього ракетного удару залишаються семеро людей.
“Станом на ранок 5 липня у лікарнях області залишається семеро людей. П’ять – у Первомайському, стан середньої тяжкості, в основному – з осколковими пораненнями. У Харків госпіталізована жінка з пораненням ока, стан середній. Однорічна дитина також перебуває у медзакладі, стан – середньої тяжкості“, – написав Синєгубов у телеграмі.
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Він зазначив, що удару по Первомайському армія РФ завдала ракетою “Іскандер” о 13:37 4 липня. Постраждали 43 особи, серед них – 12 дітей. Пошкоджено вісім багатоповерхових будинків та автомобілі.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 08:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що в лікарнях після вчорашнього ракетного удару залишаються семеро людей".