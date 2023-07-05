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Ракетный удар по Первомайскому: пострадали 18 жилых домов – Синегубов

Происшествия 12:37   05.07.2023
Виктория Яковенко
Ракетный удар по Первомайскому: пострадали 18 жилых домов – Синегубов

В Первомайском, где 4 июля оккупанты попали ракетой «Искандер», пострадали 18 жилых домов, 9 из них полностью остались без окон и дверей.

«Остальные имеют незначительные разрушения. Нами предоставлено почти 6,5 тысяч листов OSB для того, чтобы провести оперативный ремонт, чтобы закрыть окна, двери. С сегодняшнего дня будут работать наши рабочие для того, чтобы замерить все эти окна и прочее, и дальше при поддержке, в том числе международных наших организаций будем изготавливать окна. Наша задача – оперативно сделать весь ремонт», – рассказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 12:37;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракетный удар по Первомайскому: пострадали 18 жилых домов – Синегубов".