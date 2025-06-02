Генштаб: 13 раз атаковал враг на Харьковщине – где шли бои

В течение суток россияне штурмовали позиции украинских защитников в Харьковской области 13 раз, передает Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении зафиксировали три боя в районе Фиголовки, Глубокого и Красного Первого.

На Купянском – украинские военные отбили десять атак врага.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Новая Кругляковка», – пишут в Генштабе.

Кроме того, ВС РФ сбросили авиабомбы на Боровую и Ветеринарное.

Также в ГШ обновили данные о потерях россиян.