Генштаб: 13 раз атаковал враг на Харьковщине – где шли бои
В течение суток россияне штурмовали позиции украинских защитников в Харьковской области 13 раз, передает Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении зафиксировали три боя в районе Фиголовки, Глубокого и Красного Первого.
На Купянском – украинские военные отбили десять атак врага.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Новая Кругляковка», – пишут в Генштабе.
Кроме того, ВС РФ сбросили авиабомбы на Боровую и Ветеринарное.
Также в ГШ обновили данные о потерях россиян.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, Генщтаб, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 08:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток россияне штурмовали позиции украинских защитников в Харьковской области 13 раз, передает Генштаб ВСУ.".