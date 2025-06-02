Зачем РФ пытается затягивать войну и как это связанно с Харьковщиной – ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают: РФ пытается затягивать войну для того, чтобы получить больше успехов на фронте.
«Украинские власти недавно сообщили, что Россия развернула 125 000 военнослужащих к границам Сумской и Харьковской областей – двух областей, в которых российские войска проводят наступательные операции, которые российские чиновники описывают как часть усилий по созданию буферных зон в Украине», – уточнили эксперты.
Таким образом, констатировали в ISW, это указывает на то, что враг не собирается останавливаться на оккупации Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Однако, добавили эксперты, россияне пытаются обвинять в затягивании переговоров именно Украину.
«По крайней мере частично, чтобы оправдать недавнее начало Россией наступательных операций в Сумской области как необходимых и оборонительных по своему характеру», – объяснили в Институте изучения войны.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, война, институт изучения войны, фронт;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 07:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают: РФ пытается затягивать войну для того, чтобы получить больше успехов на фронте. ".