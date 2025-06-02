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Утром в Харькове прозвучали взрывы: пострадали двое детей (дополняется)

Происшествия 05:24   02.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром в Харькове прозвучали взрывы: пострадали двое детей (дополняется) Фото: flickr.com

Первые взрывы в Харькове прозвучали около 04:00.

Вначале, по данным головы ХОВА Олега Синегубова, «прилетело» по Холодногорскому району – россияне атаковали город БпЛА.

«Прилеты» вражеских БпЛА зафиксированы в Холодногорском районе Харькова. Возник пожар», – уточнил Синегубов.

Позже мэр Игорь Терехов уточнил, что враг ударил по гражданскому предприятию.

«Повреждено здание гражданского предприятия, несколько частных домов и авто. Информация о пострадавших пока не поступала», – написал городской голова.

Вследствие атаки пострадали шестеро людей, среди них – двое детей.

«Среди них семилетний мальчик», – пишет Терехов.

После чего около 05:00 в городе прозвучала серия взрывов. Предварительно, враг атаковал Харьков баллистикой. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что все «прилеты» – в Киевском районе.

По данным мэра, одна из ракет упала возле многоэтажек в Киевском районе.

«В домах повыбивало окна, повреждены фасады. Детали уточняются», – передает Терехов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 05:24;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые взрывы в Харькове прозвучали около 04:00.".