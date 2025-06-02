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Стрельба на проспекте Победы: мужчина получил подозрение, новые детали от НПУ

Общество 14:28   02.06.2025
Виктория Яковенко
Стрельба на проспекте Победы: мужчина получил подозрение, новые детали от НПУ Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители сообщили о подозрении в хулиганстве мужчине, который, по данным следствия, устроил стрельбу на проспекте Победы в Харькове 31 мая.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, копы задержали фигуранта с применением специальных средств и оружия. Правоохранители оперативно установили его личность.

«Нарушителем оказался 43-летний ранее не судимый мужчина. У стрелка изъяли автомат АКСУ-74 и патроны к нему», — отметили в полиции.

Правоохранители направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей. Если вину фигуранта докажут, ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, 31 мая правоохранители получили сообщение о том, что неизвестный в военной форме стрелял из автоматического оружия в одном из жилых кварталов. Очевидцы также заявили о взрыве. В облуправлении Нацполиции рассказали, что приходилось вводить специальную полицейскую операцию «Гром». Правоохранителям удалось задержать предполагаемого нарушителя. Отмечается, что никто из граждан и полицейских не пострадал.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 14:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении в хулиганстве мужчине, который, по данным следствия, устроил стрельбу на проспекте Победы в Харькове 31 мая.".