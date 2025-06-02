Утром РФ выпустила беспилотники по Чугуеву, возник пожар – ГСЧС
По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки в регионе возникло 14 пожаров. Два из них – из-за российских обстрелов.
Два возгорания вследствие вражеских ударов зафиксировали в Изюмском и Чугуевском районе. Кроме того, уточнили в ГСЧС, утром россияне обстреляли Харьков.
«В Холодногорском районе города в результате ударов БпЛА произошли разрушения производственно-складского здания на территории частного предприятия. Кроме того, повреждены рядом расположенные дома жилого сектора. Пожаров не было», – уточнили спасатели.
Также «прилеты» зафиксировали и в Киевском районе. Из-за ударов ракет повреждены многоэтажки и транспортная инфраструктура. Кроме того, под обстрелами оказался Чугуев.
«В г. Чугуев удары беспилотников вызвали разрушения и пожар в складском здании, которое не эксплуатируется. Предварительно без пострадавших», – добавили в ГСЧС.
Читайте также: «Есть дома, которые практически невозможно отстроить» – Терехов о «прилетах»
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, прилеты;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Утром РФ выпустила беспилотники по Чугуеву, возник пожар – ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 08:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки в регионе возникло 14 пожаров. Два из них – из-за российских обстрелов. ".