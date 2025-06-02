Утром РФ выпустила беспилотники по Чугуеву, возник пожар – ГСЧС

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки в регионе возникло 14 пожаров. Два из них – из-за российских обстрелов.

Два возгорания вследствие вражеских ударов зафиксировали в Изюмском и Чугуевском районе. Кроме того, уточнили в ГСЧС, утром россияне обстреляли Харьков.

«В Холодногорском районе города в результате ударов БпЛА произошли разрушения производственно-складского здания на территории частного предприятия. Кроме того, повреждены рядом расположенные дома жилого сектора. Пожаров не было», – уточнили спасатели.

Также «прилеты» зафиксировали и в Киевском районе. Из-за ударов ракет повреждены многоэтажки и транспортная инфраструктура. Кроме того, под обстрелами оказался Чугуев.

«В г. Чугуев удары беспилотников вызвали разрушения и пожар в складском здании, которое не эксплуатируется. Предварительно без пострадавших», – добавили в ГСЧС.