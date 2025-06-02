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Утром РФ выпустила беспилотники по Чугуеву, возник пожар – ГСЧС

Происшествия 08:10   02.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром РФ выпустила беспилотники по Чугуеву, возник пожар – ГСЧС

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки в регионе возникло 14 пожаров. Два из них  – из-за российских обстрелов. 

Два возгорания вследствие вражеских ударов зафиксировали в Изюмском и Чугуевском районе. Кроме того, уточнили в ГСЧС, утром россияне обстреляли Харьков.

«В Холодногорском районе города в результате ударов БпЛА произошли разрушения производственно-складского здания на территории частного предприятия. Кроме того, повреждены рядом расположенные дома жилого сектора. Пожаров не было», – уточнили спасатели.

Также «прилеты» зафиксировали и в Киевском районе. Из-за ударов ракет повреждены многоэтажки и транспортная инфраструктура. Кроме того, под обстрелами оказался Чугуев.

«В г. Чугуев удары беспилотников вызвали разрушения и пожар в складском здании, которое не эксплуатируется. Предварительно без пострадавших», – добавили в ГСЧС.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 08:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки в регионе возникло 14 пожаров. Два из них  – из-за российских обстрелов. ".