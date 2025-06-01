До +28, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 2 июня
В понедельник, 2 июня, в Харькове и области переменная облачность. Осадки не прогнозируют.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 12 до 14 градусов, днем — от 24 до 26, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 11 до 16 градусов, дневная — от 23 до 28.
Ветер северо-западный — 5-10 м/с.
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2025 в 20:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 2 июня, в Харькове и области переменная облачность. Осадки не прогнозируют.".