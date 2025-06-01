До +28, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 2 июня

В понедельник, 2 июня, в Харькове и области переменная облачность. Осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 12 до 14 градусов, днем — от 24 до 26, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 11 до 16 градусов, дневная — от 23 до 28.

Ветер северо-западный — 5-10 м/с.

Читайте также: Как харьковчане помогали NASA в миссии по защите Земли и сейчас изучают Луну