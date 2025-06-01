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До +28, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 2 июня

Погода 20:01   01.06.2025
Елена Нагорная
До +28, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 2 июня

В понедельник, 2 июня, в Харькове и области переменная облачность. Осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 12 до 14 градусов, днем — от 24 до 26, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 11 до 16 градусов, дневная — от 23 до 28.

Ветер северо-западный — 5-10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 июня 2025 в 20:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 2 июня, в Харькове и области переменная облачность. Осадки не прогнозируют.".