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Выбиты почти 200 окон, повреждены 26 зданий: результаты обстрела Харькова 📷

Происшествия 11:39   02.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Выбиты почти 200 окон, повреждены 26 зданий: результаты обстрела Харькова 📷 Фото: ХГС

О последствиях утренней атаки Харькова проинформировали в мэрии.

Дополнено в 11:39. В Харьковском горсовете уточнили, что на местах «прилетов» в Киевском и Холодногорском работают 84 работника КП «Харьковблагоустройство» и спецтехника. Они убирают мусор и приводят в порядок территории.

удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет

11:06. Всего в Холодногорском и Киевском районах вследствие вражеских ударов повреждены 26 зданий.

«В двух из них зафиксированы разрушения конструктивных элементов. Всего было выбито 195 окон, повреждены девять кровель», – сообщили в горсовете.

Обстрел Харькова 01.06.2025
Фото: ХГС

На месте «прилетов» работают коммунальщики. На данный момент они уже закрыли 79 окон.

Обстрел Харькова 01.06.2025
Фото: ХГС

«Работники КП «Жилкомсервис» проводят предварительное обследование поврежденных зданий и помогают жильцам оформить компенсацию по программе «єВідновлення». А специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» оперативно закрывают выбитые окна», – уточнили в мэрии.

Обстрел Харькова 01.06.2025
Фото: ХГС

Напомним, первые взрывы в Харькове прозвучали около 04:00. Вначале россияне выпустили беспилотники по Холодногорскому району. Там пострадало гражданское предприятие, а также дома. Примерно через полчаса «прилетело» уже по Киевскому району. Предварительно, враг ударил баллистикой. Одна ракета, по данным мэра Игоря Терехова, упала вблизи многоэтажек – в домах вылетели окна. Известно о шестерых пострадавших, среди них – ребенок.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 11:39;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях утренней атаки Харькова проинформировали в мэрии.".