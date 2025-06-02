Выбиты почти 200 окон, повреждены 26 зданий: результаты обстрела Харькова 📷
О последствиях утренней атаки Харькова проинформировали в мэрии.
Дополнено в 11:39. В Харьковском горсовете уточнили, что на местах «прилетов» в Киевском и Холодногорском работают 84 работника КП «Харьковблагоустройство» и спецтехника. Они убирают мусор и приводят в порядок территории.
11:06. Всего в Холодногорском и Киевском районах вследствие вражеских ударов повреждены 26 зданий.
«В двух из них зафиксированы разрушения конструктивных элементов. Всего было выбито 195 окон, повреждены девять кровель», – сообщили в горсовете.
На месте «прилетов» работают коммунальщики. На данный момент они уже закрыли 79 окон.
«Работники КП «Жилкомсервис» проводят предварительное обследование поврежденных зданий и помогают жильцам оформить компенсацию по программе «єВідновлення». А специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» оперативно закрывают выбитые окна», – уточнили в мэрии.
Напомним, первые взрывы в Харькове прозвучали около 04:00. Вначале россияне выпустили беспилотники по Холодногорскому району. Там пострадало гражданское предприятие, а также дома. Примерно через полчаса «прилетело» уже по Киевскому району. Предварительно, враг ударил баллистикой. Одна ракета, по данным мэра Игоря Терехова, упала вблизи многоэтажек – в домах вылетели окна. Известно о шестерых пострадавших, среди них – ребенок.
Читайте также: Как выглядит Харьков после обстрела, показали в прокуратуре (фото, видео)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, прилеты, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Выбиты почти 200 окон, повреждены 26 зданий: результаты обстрела Харькова 📷»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 11:39;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях утренней атаки Харькова проинформировали в мэрии.".