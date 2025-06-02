Как выглядит Харьков после обстрела, показали в прокуратуре (фото, видео)

В Харьковской областной прокуратуре показали последствия утреннего обстрела города.

Правоохранители уточнили, что первые «прилеты» зафиксировали около 04:30. Тогда по Холодногорскому району ударили три БпЛА.

«Повреждены здания предприятия, а также по меньшей мере семь частных жилых домов, авто. Шесть человек, среди которых 7-летний мальчик, получили острую реакцию на стресс», – пишут в прокуратуре.

А уже через полчаса в Киевском районе упали ракеты.

«Две баллистические ракеты попали в дорожное покрытие и землю в Киевском районе города. В домах неподалеку выбиты окна», – добавили правоохранители.

На этот раз обошлось без пострадавших, сообщили в прокуратуре.

Напомним, первые взрывы в Харькове прозвучали около 04:00. Вначале россияне выпустили беспилотники по Холодногорскому району. Там пострадало гражданское предприятие, а также дома. Примерно через полчаса «прилетело» уже по Киевскому району. Предварительно, враг ударил баллистикой. Одна ракета, по данным мэра Игоря Терехова, упала вблизи многоэтажек – в домах вылетели окна. Известно о шестерых пострадавших, среди них – ребенок.