Live
  • Пн 02.06.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.53
  • EUR 47.07

Синегубов: 12 людей пострадали из-за обстрелов за сутки, двое из них – дети

Происшествия 09:07   02.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: 12 людей пострадали из-за обстрелов за сутки, двое из них – дети Фото: Олег Синегубов/Telegram

Утром 2 июня глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах обстрелов Харьковщины.

По его данным, в течение суток враг обстрелял Харьковский, Купянский, Чугуевский, Изюмский районы, а также Харьков.

«В г. Харьков пострадали 7-летний мальчик, женщины 56, 35 и 81 лет и мужчины 42 и 36 лет; в г. Купянск пострадали 49-летняя, 68-летняя и 75-летняя женщины; в пос. Ольшаны Солоницевской громады пострадали 7-летний мальчик, 36-летняя женщина и 37-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

Утром 2 июня враг обстрелял Холодногорский и Киевский районы Харькова, сообщил начальник ХОВА. ВС РФ запустили три БпЛА и две баллистические ракеты. В результате в городе повреждены четыре частных дома, многоэтажка, авто и электросети.

Читайте также: Утром в Харькове прозвучали взрывы: пострадал ребенок  

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 2 июня: утром враг атаковал город, есть раненные
Новости Харькова — главное 2 июня: утром враг атаковал город, есть раненные
02.06.2025, 08:33
Утром в Харькове прозвучали взрывы: пострадали двое детей (дополняется)
Утром в Харькове прозвучали взрывы: пострадали двое детей (дополняется)
02.06.2025, 07:03
«Есть дома, которые практически невозможно отстроить» – Терехов о «прилетах»
«Есть дома, которые практически невозможно отстроить» – Терехов о «прилетах»
02.06.2025, 06:42
Археологи прекратили исследования на Харьковщине, но есть исключения (видео)
Археологи прекратили исследования на Харьковщине, но есть исключения (видео)
01.06.2025, 19:00
Сегодня 2 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 2 июня: какой праздник и день в истории
02.06.2025, 06:00
Синегубов: 12 людей пострадали из-за обстрелов за сутки, двое из них – дети
Синегубов: 12 людей пострадали из-за обстрелов за сутки, двое из них – дети
02.06.2025, 09:07

Новости по теме:

08:10
Утром РФ выпустила беспилотники по Чугуеву, возник пожар – ГСЧС
16:30
«Май был несколько спокойнее»: Терехов озвучил статистику обстрелов Харькова
09:21
Одна погибшая и 14 пострадавших: последствия обстрелов Харьковщины накануне
19:15
«Игра на нервах» харьковчан, удары по транспорту и компаниям – обзор фронта
09:02
13 ракет и более 40 БпЛА выпустил враг на Харьковщину за сутки — Синегубов

Вы читали новость: «Синегубов: 12 людей пострадали из-за обстрелов за сутки, двое из них – дети»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 09:07;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 2 июня глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах обстрелов Харьковщины.".