Синегубов: 12 людей пострадали из-за обстрелов за сутки, двое из них – дети

Утром 2 июня глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах обстрелов Харьковщины.

По его данным, в течение суток враг обстрелял Харьковский, Купянский, Чугуевский, Изюмский районы, а также Харьков.

«В г. Харьков пострадали 7-летний мальчик, женщины 56, 35 и 81 лет и мужчины 42 и 36 лет; в г. Купянск пострадали 49-летняя, 68-летняя и 75-летняя женщины; в пос. Ольшаны Солоницевской громады пострадали 7-летний мальчик, 36-летняя женщина и 37-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

Утром 2 июня враг обстрелял Холодногорский и Киевский районы Харькова, сообщил начальник ХОВА. ВС РФ запустили три БпЛА и две баллистические ракеты. В результате в городе повреждены четыре частных дома, многоэтажка, авто и электросети.