Синегубов: 12 людей пострадали из-за обстрелов за сутки, двое из них – дети
Фото: Олег Синегубов/Telegram
Утром 2 июня глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах обстрелов Харьковщины.
По его данным, в течение суток враг обстрелял Харьковский, Купянский, Чугуевский, Изюмский районы, а также Харьков.
«В г. Харьков пострадали 7-летний мальчик, женщины 56, 35 и 81 лет и мужчины 42 и 36 лет; в г. Купянск пострадали 49-летняя, 68-летняя и 75-летняя женщины; в пос. Ольшаны Солоницевской громады пострадали 7-летний мальчик, 36-летняя женщина и 37-летний мужчина», – уточнил Синегубов.
Утром 2 июня враг обстрелял Холодногорский и Киевский районы Харькова, сообщил начальник ХОВА. ВС РФ запустили три БпЛА и две баллистические ракеты. В результате в городе повреждены четыре частных дома, многоэтажка, авто и электросети.
Читайте также: Утром в Харькове прозвучали взрывы: пострадал ребенок
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Синегубов: 12 людей пострадали из-за обстрелов за сутки, двое из них – дети»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 09:07;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 2 июня глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах обстрелов Харьковщины.".