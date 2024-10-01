Льотчик Андрій “Джус” Пільщиков посмертно отримав звання Героя України

Указом президента України Володимира Зеленського напередодні Дня захисників та захисниць України військовому льотчику з Харкова з позивним “Джус” посмертно надали звання Герой України.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

“За особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу ухвалюю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Пільщикову Андрію Борисовичу – майору (посмертно)”, – йдеться в указі.

Андрій Пільщиков (позивний «Джус») – льотчик, майор (посмертно), кавалер ордена «За мужність» ІІ (2023 посмертно) та III (2022) ступенів. Джус народився в Харкові у 1993 році, навчався у місцевій гімназії №116. У 2010-му вступив до НАУ «ХАІ», а у 2011-му – до Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Служив льотчиком у 40-й бригаді тактичної авіації. З початком повномасштабної війни Джус боронив небо над Україною. Брав участь у повітряній обороні Києва та інших територій у складі підрозділу, який називали «Привиди Києва». Під час візиту до Вашингтона у червні 2022 року Пільщиков зустрічався з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном та американськими законодавцями та закликав дати Україні винищувачі F-16 та інше сучасне озброєння. З таким же меседжем він виступав в американських медіа.

Джус загинув 25 серпня минулого року – тоді під час виконання бойового завдання зіткнулися два навчально-бойові літаки Л-39. Загинули одразу три пілоти: В’ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков. ДБР відкрило кримінальне провадження.