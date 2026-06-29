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FPV вдарив по автівці на Харківщині: загинули батько й син

Події 11:33   29.06.2026
Оксана Горун
FPV вдарив по автівці на Харківщині: загинули батько й син Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Про трагедію на Харківщині повідомила пресслужба прифронтової Борівської громади.

Сьогодні, 29 червня 2026 року, близько 07:20 ранку російський FPV-дрон на оптоволокні атакував цивільний автомобіль на автодорозі між селищем Борова та селом Гороховатка. Унаслідок цієї цинічної атаки загинули двоє мирних жителів села Гороховатка — батько і син“, – повідомили в телеграм-каналі громади.

Загиблі: Мироненко Віктор Миколайович (27.11.1938 р.н.) та Мироненко Сергій Вікторович (28.03.1968 р.н.)

Керівництво громади вкотре закликало мешканців не зволікати з евакуацією.

“Ворожі безпілотники щодня полюють на цивільних людей і транспорт. Будь ласка, не ризикуйте своїм життям та життям своїх рідних”, – закликали в телеграмі громади.

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Загроза російських FPV-дронів у Харківській області зростає. Повідомлення про атаки на цивільних надходять фактично щодня. Інститут вивчення війни вже назвав те, що відбувається “сафарі на людей”. Ми детально аналізували ситуацію в огляді. Поява FPV на вулицях Харкова стає все більш реальним приводом для занепокоєння. 19 червня зафіксовано  перший удар по автівці на дорозі в місті  (у районі П’ятихаток), водій загинув.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2026 в 11:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про трагедію на Харківщині повідомила пресслужба прифронтової Борівської громади".