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Вибухи чули в Харкові: про «приліт» БпЛА повідомляє Терехов (доповнюється)

Події 13:25   29.06.2026
Вікторія Яковенко
Вибухи чули в Харкові: про «приліт» БпЛА повідомляє Терехов (доповнюється) Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Близько 13:10 у деяких районах Харкова було чутно кілька вибухів.

Доповнено о 13:25. Наразі інформація про постраждалих внаслідок влучання ворожого БпЛА по Шевченківському району не надходила, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

13:13. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання ворожого БпЛА у Шевченківському районі. Наслідки уточнюють.

До цього моніторингові канали писали про БпЛА типу “Італмас”, що летів у напрямки міста.

Нагадаємо, армія РФ завдала ракетного удару по місту Берестин 29 червня. Було відомо про одну постраждалу – 72-річна жінка зазнала вибухових поранень. Їй надається необхідна медична допомога, повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. Про пуски ракет у напрямку Берестина моніторингові канали інформували після 10 ранку.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2026 в 13:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:10 у деяких районах Харкова було чутно кілька вибухів.".