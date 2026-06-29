Вибухи чули в Харкові: про «приліт» БпЛА повідомляє Терехов (доповнюється)

Близько 13:10 у деяких районах Харкова було чутно кілька вибухів.

Доповнено о 13:25. Наразі інформація про постраждалих внаслідок влучання ворожого БпЛА по Шевченківському району не надходила, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

13:13. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання ворожого БпЛА у Шевченківському районі. Наслідки уточнюють.

До цього моніторингові канали писали про БпЛА типу “Італмас”, що летів у напрямки міста.

Нагадаємо, армія РФ завдала ракетного удару по місту Берестин 29 червня. Було відомо про одну постраждалу – 72-річна жінка зазнала вибухових поранень. Їй надається необхідна медична допомога, повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. Про пуски ракет у напрямку Берестина моніторингові канали інформували після 10 ранку.