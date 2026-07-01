Последствия атаки КАБами устраняют в Харькове энергетики и коммунальщики 📸

В результате обстрелов повреждены около 70 жилых домов в Киевском, Новобаварском и Основянском районах.

Это только предварительная информация, сообщает Харьковский горсовет.

В зданиях выбиты более 340 окон и более 40 остеклений балконов, посечены 25 кровель и оборвано 7 проводов уличного освещения. Дома продолжают обследовать.

Коммунальщики закрывают выбитые контуры, убирают мусор и близлежащие территории.

В Основянском районе работники КП «Доррембуд» убирают битое стекло, остатки оконных рам, элементы кровли, металлолом и другой габаритный мусор.

В Киевском и Основянском районах Харькова в результате попадания КАБ обесточены около 770 точек учета бытовых потребителей, сообщает «Харьковобленерго». Ремонтные бригады Южного и Центрального РЭС «Харьковоблэнерго» безотлагательно, как только разрешила ситуация с безопасностью, начали ремонтировать повреждения в электрических сетях.