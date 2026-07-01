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Наслідки атаки КАБами усувають у Харкові енергетики і комунальники 📸

Суспільство 19:58   01.07.2026
Оксана Якушко
Наслідки атаки КАБами усувають у Харкові енергетики і комунальники 📸 Фото: ХМР

Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 70 житлових будинків у Київському, Новобаварському й Основ’янському районах.

Це лише попередня інформація, повідомляє Харківська міськрада.

У будівлях вибиті понад 340 вікон і понад 40 склінь балконів, понівечені 25 покрівель і обірвано 7 дротів вуличного освітлення. Будинки продовжують обстежувати.

Комунальники закривають вибиті контури, прибирають сміття і прилеглі території.

В Основ’янському районі працівники КП «Шляхрембуд» прибирають бите скло, залишки віконних рам, елементи покрівлі, металобрухт та інше габаритне сміття.

У Київському й Основ’янському районах Харкова внаслідок влучення КАБ знеструмлено близько 770 точок обліку побутових споживачів, повідомляє “Харківобленерго”.

Ремонтні бригади Південного та Центрального РЕМ «Харківобленерго» невідкладно, як тільки дозволила безпекова ситуація, розпочали ремонтувати пошкодження в електричних мережах.

Фото: ХМР

Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: Харківобленерго
Фото: Харківобленерго
Фото: Харківобленерго

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2026 в 19:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 70 житлових будинків у Київському, Новобаварському й Основ’янському районах.".