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Підозрюваного у вбивстві розшукує поліція у Харкові

Події 11:36   30.06.2026
Оксана Якушко
Підозрюваного у вбивстві розшукує поліція у Харкові

Підозрюваний двічі вдарив ножем у живіт 45-річного чоловіка, повідомляє Нацполіція.

Трагічна подія сталася 25 червня близько 12:00 у Салтівському районі Харкова на вулиці Механізаторській, де невідомий завдав два важких ножових поранення іншому чоловіку.

Після скоєння злочину зловмисник утік.

Потерпілого ушпиталили, але він невдовзі помер від отриманих проникних ножових поранень.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство.

Прикмети нападника:

– на вигляд 40-45 років;

– зріст приблизно 170-175 см;

– середня статура;

– світле волосся;

– на обличчі мав окуляри прямокутної форми з прозорими лінзами у світлій оправі.

Розшукуваний був одягнутий:

у сорочку та штани світлого (молочного) кольору.

 

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо особи зловмисника або його місцезнаходження, повідомте до поліції:

– на спецлінію «102»

– (057) 730 83 00

– 067 766 36 89

– ⁠063 460 29 51

– чи іншим зручним для вас способом

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2026 в 11:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозрюваний двічі вдарив ножем у живіт 45-річного чоловіка, повідомляє Нацполіція.".