Окупанти, що вбили судмедексперта і забили цивільного, отримали вирок

За вбивство судмедексперта Федора Здебського й побиття до смерті цивільного в Ізюмі троє окупантів отримали довічне та 15 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Троє російських окупантів під час захоплення міста Ізюм Харківської області влаштували справжній терор і вбивали місцеве населення за проукраїнську позицію.

Один із засуджених — уродженець Республіки Дагестан, командир бойової машини реактивного дивізіону в/ч 61899, а саме 27 окремої гвардійської мотострілецької бригади 1 танкової армії західного військового округу.

Доведено, що 7 травня 2022 року озброєний автоматом російський загарбник прийшов до патологоанатомічного відділення Центральної міської лікарні Піщанської Богоматері в Ізюмі. У приміщенні перебували троє працівників, серед них — 70-річний судово-медичний експерт Федір Здебський, який після важкої хвороби втратив ногу і пересувався на протезі. Після початку повномасштабного вторгнення він лишився у місті та допомагав оформлювати довідки для родичів загиблих українських захисників.

Окупант представився «племінником Кадирова». Судмедексперт відкрито заявив, що вважає перебування армії рф в Ізюмі незаконним і сказав: «Хто вас сюди кликав? Вас тут ніхто не чекав». У відповідь російський військовий почав поводитися агресивно, кілька разів ударив чоловіка в обличчя та зробив чотири постріли у стелю. Коли налякані колеги експерта вибігли з приміщення, загарбник лишився з ним наодинці та застрелив його. Потерпілий помер на місці.

Встановлено причетність цього ж росіянина до ще одного жорстокого вбивства, яке він вчинив спільно з двома бойовиками «лнр» з 202 полку 4 батальйону та 204 полку 1 батальйону.

Спільники затримали за проукраїнську позицію 57-річного місцевого підприємця, який до окупації володів пилорамою та виготовляв гроби для надання ритуальних послуг. Загарбники приїхали до його помешкання, силоміць затягнули чоловіка до авто, звʼязали руки та вдягнули мішок на голову. Потім відвезли потерпілого до будівлі «комендатури», де били та катували чоловіка, намагаючись отримати інформацію про ЗСУ. Окупанти завдали потерпілому численних ударів по голові, шиї та тулубу, спричинивши переломи лобної кістки, щелепи, гортані й ребер. Від отриманих травм чоловік помер. Місцеві мешканці поховали його під номером 311 на території масового захоронення в Ізюмі.

За ці злочини суд призначив росіянину покарання у виді довічного позбавлення волі.

Двох бійців «лнр» засуджено до 15 років ув’язнення. Засуджені перебувають у розшуку, тож строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту їхнього затримання.