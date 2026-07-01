Live

Окупанти, що вбили судмедексперта і забили цивільного, отримали вирок

Події 23:17   01.07.2026
Оксана Якушко
Окупанти, що вбили судмедексперта і забили цивільного, отримали вирок

За вбивство судмедексперта Федора Здебського й побиття до смерті цивільного в Ізюмі троє окупантів отримали довічне та 15 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Троє російських окупантів під час захоплення міста Ізюм Харківської області влаштували справжній терор і вбивали місцеве населення за проукраїнську позицію.

Один із засуджених — уродженець Республіки Дагестан, командир бойової машини реактивного дивізіону в/ч 61899, а саме 27 окремої гвардійської мотострілецької бригади 1 танкової армії західного військового округу.

Доведено, що 7 травня 2022 року озброєний автоматом російський загарбник прийшов до патологоанатомічного відділення Центральної міської лікарні Піщанської Богоматері в Ізюмі. У приміщенні перебували троє працівників, серед них — 70-річний судово-медичний експерт Федір Здебський, який після важкої хвороби втратив ногу і пересувався на протезі. Після початку повномасштабного вторгнення він лишився у місті та допомагав оформлювати довідки для родичів загиблих українських захисників.

Окупант представився «племінником Кадирова». Судмедексперт відкрито заявив, що вважає перебування армії рф в Ізюмі незаконним і сказав: «Хто вас сюди кликав? Вас тут ніхто не чекав». У відповідь російський військовий почав поводитися агресивно, кілька разів ударив чоловіка в обличчя та зробив чотири постріли у стелю. Коли налякані колеги експерта вибігли з приміщення, загарбник лишився з ним наодинці та застрелив його. Потерпілий помер на місці.

Встановлено причетність цього ж росіянина до ще одного жорстокого вбивства, яке він вчинив спільно з двома бойовиками «лнр» з 202 полку 4 батальйону та 204 полку 1 батальйону.

Спільники затримали за проукраїнську позицію 57-річного місцевого підприємця, який до окупації володів пилорамою та виготовляв гроби для надання ритуальних послуг. Загарбники приїхали до його помешкання, силоміць затягнули чоловіка до авто, звʼязали руки та вдягнули мішок на голову. Потім відвезли потерпілого до будівлі «комендатури», де били та катували чоловіка, намагаючись отримати інформацію про ЗСУ. Окупанти завдали потерпілому численних ударів по голові, шиї та тулубу, спричинивши переломи лобної кістки, щелепи, гортані й ребер. Від отриманих травм чоловік помер. Місцеві мешканці поховали його під номером 311 на території масового захоронення в Ізюмі.

За ці злочини суд призначив росіянину покарання у виді довічного позбавлення волі.

Двох бійців «лнр» засуджено до 15 років ув’язнення. Засуджені перебувають у розшуку, тож строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту їхнього затримання.

Читайте також: 7 КАБів ударили по Харкову: ДСНС і прокуратура показали наслідки📹

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Окупанти, що вбили судмедексперта і забили цивільного, отримали вирок
Окупанти, що вбили судмедексперта і забили цивільного, отримали вирок
01.07.2026, 23:17
Прилітали КАБи, ракети та БПЛА: цілий день росіяни били по Харківщині
Прилітали КАБи, ракети та БПЛА: цілий день росіяни били по Харківщині
20.01.2025, 08:23
Наслідки атаки КАБами усувають у Харкові енергетики і комунальники 📸
Наслідки атаки КАБами усувають у Харкові енергетики і комунальники 📸
01.07.2026, 21:00
7 КАБів ударили по Харкову: ДСНС і прокуратура показали наслідки📹
7 КАБів ударили по Харкову: ДСНС і прокуратура показали наслідки📹
01.07.2026, 18:31
Спека наступає. Прогноз погоди на 2 липня у Харкові й області
Спека наступає. Прогноз погоди на 2 липня у Харкові й області
01.07.2026, 20:35
Вибухи: п’ять ударів по Харкову, двоє загиблих, поранені (доповнюється)
Вибухи: п’ять ударів по Харкову, двоє загиблих, поранені (доповнюється)
01.07.2026, 17:41

Новини за темою:

01.07.2026
На майже 28 млн грн виробили контрафактних цигарок й алкоголю на Харківщині
01.07.2026
Воювали за РФ на Харківщині й пограбували чоловіка: кого вважають зрадниками
01.07.2026
Нове зґвалтування скоїв на Харківщині рецидивіст після 5 днів на волі
01.07.2026
Доба на Харківщині: військові РФ продовжили гатити по АЗС і руйнувати будинки
29.06.2026
«Загубили» у декларації понад 22,3 млн грн: підозри депутатам на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Окупанти, що вбили судмедексперта і забили цивільного, отримали вирок», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2026 в 23:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За вбивство судмедексперта Федора Здебського й побиття до смерті цивільного в Ізюмі 3 окупанти отримали вирок суду, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".