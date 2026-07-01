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Оккупанты, убившие судмедэксперта и забившие гражданского, получили приговор

Происшествия 23:17   01.07.2026
Оксана Якушко
Оккупанты, убившие судмедэксперта и забившие гражданского, получили приговор

За убийство судмедэксперта Федора Здебского и избиение до смерти гражданского в Изюме три оккупанта получили пожизненное и 15 лет лишения свободы, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Трое российских оккупантов во время захвата города Изюм Харьковской области устроили настоящий террор и убивали местное население за проукраинскую позицию.

Один из осужденных – уроженец Дагестана, командир боевой машины реактивного дивизиона в/ч 61899, а именно 27 отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1 танковой армии западного военного округа.

7 мая 2022 вооруженный автоматом российский захватчик пришел в патологоанатомическое отделение Центральной городской больницы Песчанской Богоматери в Изюме. В помещении находились три работника, среди них — 70-летний судебно-медицинский эксперт Федор Здебский, который после тяжелой болезни потерял ногу и передвигался на протезе. После начала полномасштабного вторжения, он остался в городе и помогал оформлять справки для родственников погибших украинских защитников.

Оккупант представился «племянником Кадырова». Судмедэксперт открыто заявил, что считает пребывание армии РФ в Изюме незаконным и сказал: «Кто вас сюда звал? Вас здесь никто не ожидал». В ответ русский военный начал вести себя агрессивно, несколько раз ударил мужчину в лицо и произвел четыре выстрела в потолок. Когда испуганные коллеги эксперта выбежали из помещения, захватчик остался с ним наедине и застрелил его. Потерпевший скончался на месте.

Установлена ​​причастность этого же россиянина к еще одному жестокому убийству, которое он совершил вместе с двумя боевиками «лнр» из 202 полка 4 батальона и 204 полка 1 батальона.

Сообщники задержали за проукраинскую позицию 57-летнего местного предпринимателя, который до оккупации владел пилорамой и изготовлял гробы для предоставления ритуальных услуг. Захватчики приехали в его дом, силой затащили мужчину к автомобилю, связали руки и надели мешок на голову. Затем отвезли потерпевшего в здание «комендатуры», где избивали и пытали мужчину, пытаясь получить информацию об ВСУ. Оккупанты нанесли потерпевшему многочисленные удары по голове, шее и туловищу, причинив переломы лобной кости, челюсти, гортани и ребер. От полученных травм мужчина скончался. Местные жители закопали его под номером 311 на территории массового захоронения в Изюме.

За эти преступления суд назначил дагестанцу пожизненное лишение свободы. Двое бойцов «ЛНР» приговорены к 15 годам заключения. Осужденные находятся в розыске, так что срок отбывания наказания будет исчисляться с момента их задержания.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2026 в 23:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За убийство судмедэксперта Федора Здебского и избиение до смерти гражданского в Изюме три оккупанта получили сроки, сообщает Харьковская областная прокуратура.".