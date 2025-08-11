Live
П’яний погрожував жінці: в сім’ї на Харківщині зафіксували насильство – НПУ

Суспільство 16:45   11.08.2025
Вікторія Яковенко
П’яний погрожував жінці: в сім’ї на Харківщині зафіксували насильство – НПУ Фото: ГУНП в Харківській області

Харківські правоохоронці склали адмінпротокол на чоловіка за домашнє насильство.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, до копів звернулася 51-річна жінка. Вона повідомила, що п’яний чоловік вчинив сварку та погрожував їй фізичною розправою.

Правоохоронці склали на 53-річного чоловіка адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) КУпАП. Йому також винесли терміновий заборонний припис.

«Якщо ви постраждали від домашнього насильства, звертайтеся до органів поліції на телефонну лінію «102» для надання своєчасної та кваліфікованої допомоги», – зазначили правоохоронці.

Читайте також: Вирок отримав бойовик «ДНР», який зґвалтував жінку на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Ви читали новину: «П'яний погрожував жінці: в сім'ї на Харківщині зафіксували насильство – НПУ»; з категорії Суспільство

