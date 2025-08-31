Сегодня 31 августа: какой праздник и день в истории

31 августа в Украине – День шахтера. Также сегодня – Всемирный день дистанционного обучения. В 1995 году на орбиту запустили первый украинский научно-исследовательский спутник «Січ-1». В 1997-м в автокатастрофе погибла принцесса Диана. В 1986-м в Черном море затонул «Адмирал Нахимов». В 1939-м Верховный совет СССР ратифицировал Советско-германский договор о ненападении (известный как пакт Молотова — Риббентропа), а немцы озвучили свой ультиматум Польше. В 1832-м родился украинский священник Агапий Гончаренко, который покорял с американцами Аляску и основал в Калифорнии хутор «Украина». В 1422-м королем Англии стал восьмимесячный Генрих VI – единственный, кого короновали также королем Франции.

Праздники и памятные даты 31 августа

В Украине – день городов Ровно и Донецк, День шахтера (все три отмечают в последнее воскресенье августа).

В мире – Всемирный день дистанционного обучения.

Также сегодня: Международный день осведомленности о передозировке, Международный день лиц африканского происхождения и День традиционной африканской медицины, Всемирный день блога, День независимости Кыргызстана, День признания франшизы.

31 августа в истории

31 августа 1422 года после неожиданной смерти своего отца королем Англии стал Генрих VI – восьмимесячный младенец. Подробнее.

31 августа 1832 года родился украинский священник Агапий Гончаренко, сбежавший от российской царской «охранки» аж в США, покорявший с американцами Аляску и основавший в Калифорнии хутор «Украина». Подробнее.

31 августа 1939 года Верховный Совет СССР ратифицировал Советско-германский договор о ненападении (известный как Пакт Молотова — Риббентропа). Подробнее.

31 августа 1939 года Гитлер формально объявил Польше ультиматум, известный как «16 пунктов». Подробнее.

31 августа 1986 года в Черном море затонул советский пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов». Подробнее.

31 августа 1995 года на околоземную орбиту запустили первый украинский научно-исследовательский спутник «Січ-1» — разработку КБ «Южное». Подробнее.

31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже погибла принцесса Диана. Это произошло через несколько дней после первой годовщины ее официального развода с наследником британского престола принцем Чарльзом (сейчас он король Чарльз или Карл III). Супруги начали жить отдельно задолго до развода, а сам публичный скандал в королевской семье продолжался с 1992-го. Он сделал Диану еще более популярной в СМИ. Любая деталь ее личной жизни после разрыва с королевской семьей становилась сенсацией и приносила сумасшедшие доходы прессе. Соответственно за «бывшей Чарльза» буквально охотились папарацци.

После развода Диане предоставили апартаменты в Кенсингтонском дворце, где она жила с мужем в первый год брака. Туда же она перенесла свой офис, отвечавший за благотворительные проекты. Также королева Елизавета II оставила бывшей невестке право носить ювелирные украшения семьи, которые та получила во время брака, и использовать королевский воздушный транспорт. Что касается королевской охраны, то разведенная принцесса имела право на нее, но пользовалась им только тогда, когда путешествовала с сыновьями. В остальное время от «дворцовой охраны» она отказывалась, видя в этом контроль.

Понятно, что молодая женщина пыталась построить новые отношения. «Любовью всей ее жизни» друзья Дианы уже после ее смерти называли британско-пакистанского кардиохирурга Хасната Хана.

Тайно встречаться с ним принцесса начала задолго до официального развода. Их роман длился около двух лет, и, по свидетельствам самого мужчины, Диана разорвала с ним отношения буквально за месяц до своей гибели, в июле 1997 года. В последний месяц своей жизни «принцесса сердец» закрутила роман с другим мусульманином – Доди аль-Файедом, кинопродюсером и старшим сыном успешного египетского бизнесмена. Файед на момент встречи с Дианой был обручен с американской моделью Келли Фишер. Как сообщали СМИ, женщина узнала про измену, лишь увидев Диану со своим женихом на снимках папарацци. Роман бывшей жены британского принца и Доди аль-Файеда раскалил охоту папарацци максимально. Этим двоим просто не давали прохода. И эта травля в конце концов привела к трагическим последствиям. Автокатастрофа произошла, когда Диана и Доди пытались скрыться от папарацци.

«Анри Полю, заместителю начальника службы безопасности отеля «Риц», было поручено управлять арендованным черным бронированным седаном «Mercedes-Benz S 280» 1994 года. Чтобы избежать внимания папарацци, автомобиль-приманка сначала выехал из отеля «Риц» (от главного входа на Вандомской площади), привлекая толпу фотографов. Затем Диана и Файед отправились через задний вход гостиницы, на Рю Камбон, примерно в 00:20 31 августа по центральноевропейскому времени, направляясь в апартаменты на Рю Арсен Хаузсей. Они сделали это, чтобы избежать почти 30 фотографов, ожидавших перед гостиницей. Диана и Файед были пассажирами на задних сиденьях; Тревор Рис-Джонс, член команды личной семейной охраны, находился на (правом) переднем пассажирском сиденье. Ни один из пассажиров не был пристегнут ремнем безопасности. Выехав с Рю Камбон, автомобиль пересек площадь Согласия и проехал вдоль кур-ла-Рен и кур-Альбер 1е – набережной вдоль правого берега реки Сена – к подземному переходу на площади Альма. В 00:23 по центральноевропейскому времени Поль потерял управление автомобилем у въезда в подземный переход «Pont de l’Alma». Сообщается, что автомобиль врезался в белый «Fiat», свернул налево с двухполосной проезжей части и влетел в поддерживавший крышу 13-й столб. Он двигался с ориентировочной скоростью 105 км/ч, что более чем в два раза превышает ограничение скорости 50 км/ч в тоннеле. Затем его развернуло, он ударился назад о каменную стену тоннеля и наконец-то остановился», — описывает события англоязычная Википедия.

Первыми на месте автомобильной аварии, конечно же, оказались папарацци, от которых «Мерседес» и гнал с такой скоростью – чтобы оторваться от преследования. Некоторые из фотографов бросились помогать пострадавшим, а другие – фотографировали трагедию. Диана получила тяжелые травмы, но после ДТП она была в сознании. Произошла остановка сердца, однако пострадавшую реанимировали и отправили в больницу. Смерть Доди аль-Файеда констатировали на месте. Диана скончалась в больнице в 04:00. Единственный выживший в ДТП — телохранитель Тревор Рис-Джонс. Однако из-за травмы головы он не помнит обстоятельств аварии. Несмотря на это, в 2000 году Рис-Джонс написал книгу «История охранника: Диана, авария и единственный выживший», в которой рассказал все, что смог вспомнить о том дне. Последнее, что было известно о дальнейшей судьбе Тревора, – в 2020-х он работал главой отдела глобальной безопасности в компании «AstraZeneca», разработавшей одну из первых вакцин против COVID-19.

Церковный праздник 31 августа

31 августа — Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Подробнее.

Народные приметы

Если муравьи утепляют муравейник, то зима будет суровой.

Если лебеди улетают на юг, снег выпадет рано.

Что нельзя делать 31 августа

Нельзя тяжело работать в саду и огороде (домашняя работа и приготовление пищи разрешаются).

Нельзя стричь волосы.